Esnafın psikolojisi bozuldu

Milletvekili Ö. Fethi Gürer, korona tedbirleri kapsamında geçici olarak dükkânları kapatılan çok sayıda esnaf ve sanatkârın psikolojilerinin bozulduğunu söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak dükkânları kapatılan çok sayıda esnaf ve sanatkârın psikolojilerinin bozulma aşamasına geldiğini söyledi. Gürer, işyeri kapatılan esnafa ve işsiz kalan çalışanlarına Ramazan ayı öncesinde maddî destek sağlanması gerektiğini belirtti.

KEPENK KAPATAN ESNAF EVİNE EKMEK GÖTÜREMİYOR

Gürer, korona virüsle mücadele sürecinde, İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan bir genelge ile 250 bine yakın esnaf ve işletmenin geçici olarak kapatıldığını, yüzbinlerce esnaf ve bu işyerlerinin kapatılması nedeniyle işsiz kalan vatandaşın evine ekmek alamaz duruma geldiğini ifade etti. Korona virüs salgınının yıkıcı ekonomik etkilerinin, toplumun tüm kesimlerinde olduğu gibi işlerini kapatmak zorunda kalan esnaf ve sanatkârı da büyük ölçüde olumsuz yönde tesir ettiğini ifade eden Gürer, “Çok sayıda esnaf ve sanatkârımız bize telefon ya da mail yoluyla ulaşarak, içinde bulundukları olumsuz tabloyu anlatıyor ve dert yanıyorlar. Evine ekmek alamadığı için, evde tencere zor kaynar olduğunu belirterek psikolojilerinin bozulma aşamasına geldiğini söyleyen esnaf ve sanatkârlarımız var” dedi.

RAMAZAN ÖNCESİ MADDÎ DESTEK SAĞLANMALI

İş yeri kapatan esnafa ve bu işyerlerinde çalışırken işsiz kalan vatandaşlara Ramazan Bayramı öncesinde maddî destek sağlanması gerektiğini ifade eden Gürer, “geçici olarak kapatılan işyerlerinden, esnafın kira harcamaları devlet tarafından karşılanmalı, çalışanlara asgarî ücret üzerinden destek sağlanmalı ve var olan kredileri ödemeleri ertelenmelidir” şeklinde konuştu.