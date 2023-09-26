Et fiyatlarına bir ayda 35 lira zam geldi

Et fiyatları yeniden artış trendine geçti. Son 45 gün içinde fiyatı tekrar yükselmeye başlayan karkas et, bir hafta içinde 15 lira zamlandı.

Ticaret Bakanlığı’nın Et ve Süt Kurumu’nun talebi üzerine yıl sonuna kadar 5 bin ton kuzu karkas etinin ihracatına verilen iznin iptal edilmesine rağmen fiyatların yükselişi durmuyor. Son dönemde özellikle kuzu etindeki fiyat artışı yüzde 15’e dayandı. Dünya’nın haberine göre kuzu karkas ete gelen zamlarla kalitesine göre ortalama fiyatın 245 lira ile 259 liraya yükseldiğini kaydeden İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, eylül ayının başında serbest piyasada kuzu karkas etin kilogram fiyatının 215 lira ile 225 lira arasında yer aldığını bildirdi. Ete son bir ay içinde 35 lira zam geldiğini ifade eden Tüfekçi, “Bugün kasaplarda kuzu kıymanın kilosu kalitesine göre 560 lira ile 620 lira arasında değişiyor. Çanakkale tarafında kesim yapılan hayvanların eti yüzde 25 daha pahalı. Dana kıymanın kilosu da 420 lira ile 460 lira arasında değişiyor” açıklamasında bulundu. Haber Merkezi

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