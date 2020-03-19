Ford Otosan üretime iki hafta ara verecek

Ford Otosan, satış ve teslimat işlemlerinde ‘corona’ salgını kaynaklı aksamalar nedeniyle fabrikalarını iki hafta kapatacak. Şirketin üretim dışı faaliyetleri ise devam edecek.

Şirketin ana hissedarlarından Ford Motor Company hafta içinde Avrupa’daki fabrikalarını kapatacağını açıklamıştı. Şirketin dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan açıklamasına göre Gölcük fabrikasındaki Custom hattı 20 Mart, Gölcük’teki Transit hattı 23 Mart, Yeniköy ve Eskişehir fabrikaları da 23 Mart’tan itibaren iki hafta kapatılacak. Ford Otosan bu süre boyunca yaz döneminde yapılan periyodik bakım çalışmalarını yürütmeye çalışacak.

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