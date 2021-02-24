Gıda fiyatları durmuyor

Bİrleşİk Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “Enflasyona karşı en korumasız durumdaki en yoksul kesimin aile bütçesinin en az üçte birini ayırmak zorunda bulunduğu gıda fiyatlarında son aylarda yaşanan hızlı artış trendi Şubat ayında da devam etti. Şubat’ta gıda fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında artarken, son bir yılda ise yüzde 30 oranında artış yaşandı.’ dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, fiyatlarını Ankara’daki pazar ve marketlerden her ay düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 76 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının Şubat 2021 ayı sonuçları açıklandı. ŞUBAT’TA FİYATLAR YÜZDE 2,8 arttı Araştırmayla, gelirinin büyük bölümünü gıdaya ayırmak zorunda olan ve enflasyona karşı herhangi bir koruması bulunmayan, sabit gelirlilerin, ücretlilerin ve yoksulların yaşadığı gerçek enflasyonun boyutunun ortaya konulması amaçlanıyor. Mevcut gıda tüketim alışkanlıklarına göre seçilen 76 gıda maddesinden oluşturulan gıda sepetinin toplam tutarında Şubat’ta bu yıl ocak ayına göre yüzde 2,8 oranında yükseliş yaşandı. Ankara - Adnan Solmaz

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