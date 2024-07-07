Gıda fiyatlarında dünyayı geride bıraktık

Küresel gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 2,1 gerilerken, Türkiye’de bu oran tam yüzde 68,2’ye ulaşarak küresel ortalama ile arasındaki makas açılıyor.

Küresel gıda fiyatları artış eğilimini sürdürürken, Türkiye’deki gıda enflasyonuyla arasındaki fark giderek büyüdü. Dünyada gıda fiyatları düşüyor, Türkiye’de ise fırlayarak rekorlar kırıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, küresel gıda fiyatları aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 2,1 düşüşe geçti. Buna karşın Türkiye’de gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 68,2’ye ulaşarak korkunç bir artışa imza attı. Dünya gıda fiyatları Haziran ayında bitkisel yağ, şeker ve süt ürünleri endekslerindeki artışların tahıl fiyatlarındaki düşüşle dengelenmesiyle aylık bazda değişim göstermedi.

Bu kadar büyük bir fark nasıl oluşuyor?

Bloomberg’in haberine göre, döviz kurundaki dalgalanmalar, Türkiye’de gıda fiyatlarının artmasında önemli bir rol oynuyor. Tarımsal üretimdeki problemler: Kuraklık, sel gibi iklimsel faktörler ve tarımsal üretimdeki diğer problemler de gıda arzını düşürerek fiyatların artmasına neden oluyor. Artan girdi maliyetleri: Gübre, mazot gibi tarımsal girdi fiyatlarındaki artışlar da maliyetleri yükselterek gıda fiyatlarına yansıyor. Arz ve talep dengesizliği: Bazı ürünlerde arz ve talep dengesizliği de fiyat artışlarına yol açabiliyor.

Haber Merkezi