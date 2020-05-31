İkinci elde artış devam etti

İkinci el otomobil sektöründe Mayıs, Nisan’dan daha iyi geçti. ikinciyeni.com, ikinci el otomobil ve hafif ticarî araçların gerçek satış fiyatları üzerinden nisan ve mayıs analizlerini paylaştı.

İkinci elde en çok satan ilk 20 araç

Buna göre, ikinci el araç fiyatları mayıs ayında yüzde 8,36 artış gösterdi. ikinciyeni.com’un hazırladığı analize göre Covid-19 salgınının etkisiyle Mart’ta düşme eğiliminde olan ikinci el otomobil ve hafif ticarî araç fiyatları Nisan’ın ardından Mayıs ayında da yükseldi.

İkinci el otomobil fiyatları mayıs ayında % 8.36 artış gösterdi. Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, bu artışın temel nedeninin salgın dolayısıyla kişilerin kendilerini daha izole ettiği ulaşım alternatiflerinin tercih edilmesinden kaynaklandığını belirtirken, “Nisan ayına göre mayıs ayında daha güçlü seyreden ikinci el araç alım talebi, sıfır araç fiyatlarında kurlardan kaynaklı yaşanan fiyat artışı ile birleşince Mayıs ayında daha önceden de paylaştığımız fiyat artışlarının yaşanmasını sağladı. Talepteki toparlanmanın Haziranda da devam etmesini bekliyoruz” dedi.