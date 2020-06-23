Karantinada en çok arsa talep gördü

Kuzeybatı Gayrimenkul’un Corona sürecinde, mülk sahipleri için ücretsiz hazırladığı, masaüstü değerleme raporuna göre; evde kalınan süre içerisinde daha çok arsa sahiplerinin mülklerini satmayı düşündükleri ortaya çıktı.

Gayrimenkul pazarlama süreçlerinde en önemli noktalardan birisi; gayrimenkulün doğru fiyattan piyasaya sunulması. Corona sürecinde, son 2.5 aylık evden çalışılan dönemde, gayrimenkullerinin pazarlanması için Kuzeybatı’ya ulaşan mal sahiplerine yönelik, ücretsiz 93 adet masaüstü değerleme raporu hazırlandı. Bu raporların yüzde 54’ünü arsalar, yüzde 9’unu tarlalar ve yine yüzde 9’unu ticari binalar ve yüzde 8’ini ise fabrika binaları oluşturdu. Evde kalınan süre içerisinde daha çok arsa sahiplerinin mülklerini satmayı düşündükleri net bir şekilde ortaya çıktı. İstanbul – Yeni Asya

Okunma Sayısı: 199

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.