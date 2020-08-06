Kredili konut yüzde 1000 arttı

GEÇEN YIL TEMMUZDA 14 BİN 348 KREDİLİ KONUT SATIŞI YAPILIRKEN, BU YILIN AYNI DÖNEMİNDE 141 BİN 434 SATIŞ İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİ. SATIŞLARDA İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA VE KOCAELİ İLK SIRADA YER ALDI.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kredi oranlarının düşmesi ile başlayan konut satışlarındaki artış devam ediyor. Bakanlığın paylaştığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, temmuz ayında ülke genelinde 141 bin 434 kredili konut satışı gerçekleştirildi. En çok konutun satıldığı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli oldu. İstanbul’da temmuzda 27 bin 424 kredili konut satıldı, en çok konut geçen ay olduğu gibi bu ay da Esenyurt’ta satıldı. Esenyurt’ta geçen ay toplam 2 bin 680, Pendik’te 1880, Sancaktepe’de ise 1560 kredili konut satıldı. Temmuzda en çok kredili konutun satıldığı ikinci il ise başkent Ankara oldu. En çok kredili konutun satıldığı 3’üncü il İzmir oldu.Geçen yıl temmuzda 14 bin 348 kredili konut satışı yapılırken, bu yılın aynı döneminde 141 bin 434 satış işlemi gerçekleşti. Bu yılın temmuz ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 arttı.

İSTANBUL’DA EN ÇOK ESENYURT’TA KONUT SATILDI

Kredi oranlarının düşmesi ile başlayan konut satışlarındaki artış devam ediyor. İstanbul’da temmuzda 27 bin 424 kredili konut satıldı, en çok konut Esenyurt’ta satıldı. Esenyurt’ta geçen ay toplam 2 bin 680, Pendik’te 1880, Sancaktepe’de ise 1560 kredili konut satıldı.