LPG'ye indirim

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere LPG Otogaz fiyatlarında 22 kuruşluk indirim yapılacak.

LPG Otogaz fiyatlarına bu gece yarısından geçerli olmak üzere indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonlar İşveren Sendikası'nın (EPGİS) Twitter hesabındna yaptığı açıklamaya göre LPG Otogaz fiyatında 22 kuruşluk indirim yapılacak ve bu indirim pompa fiyatına yansıtılacak.

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