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27 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

MB, enflasyon tahminini ikiye katladı

27 Ocak 2022, Perşembe 22:17
Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “2022 yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puanlık güncellemeyle yüzde 11,8’den yüzde 23,2’ye yükselttik” dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “2022 yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puanlık güncellemeyle yüzde 11,8’den yüzde 23,2’ye yükselttik.” dedi. Kavcıoğlu, Merkez Bankası İdare Merkezi’nde düzenlenen “Enflasyon Raporu 2022-I Bilgilendirme Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, orta vadeli tahminler üretilirken başlangıç noktası olarak iktisadi görünümü esas aldıklarını söyledi. İthalat fiyatları, gıda fiyatları, küresel büyüme ve maliye politikası gibi dışsal unsurlar için varsayımlarını gözden geçirdiklerini ve güncellediklerini belirten Kavcıoğlu, “Uluslararası emtia fiyatları geçtiğimiz rapor dönemine göre yüksek seviyelerini korumakla beraber, Omicron varyantı kaynaklı belirsizliklerle oynak bir seyir izledi. Ham petrol fiyatları, aralık ayında salgın hastalığa yönelik endişelerle düşüş gösterirken, ocak ayında Omicron varyantının küresel enerji talebi üzerindeki etkilerinin sınırlı kalacağı beklentisiyle tekrar yükseldi.” diye konuştu. 

Enflasyon tahminleri

Tahmin aralıklarına ilişkin bilgi veren Kavcıoğlu, enflasyon yükseldikçe enflasyon beklentilerindeki dağılımın açıldığını dolayısıyla tahmin edilebilecek aralığın genişlediğini anlattı. Kavcıoğlu, bu durumun tahmin patikasına da yansıtıldığını belirterek, şöyle devam etti: “Bu çerçevede, enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 23,2, 2023 yıl sonunda yüzde 8,2 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 5 seviyelerine tekabül etmektedir. Böylece, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puanlık güncellemeyle yüzde 11,8’den yüzde 23,2’ye yükselttik. Bir önceki rapor dönemine göre Türk lirası cinsinden ithalat fiyatlarına bağlı güncelleme enflasyon tahminini 4,2 puan arttırırken gıda fiyatları varsayımındaki artıştan 2,5 puan katkı geldi. Diğer yandan, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar, büyük ölçüde alkol-tütün fiyatları ile elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artış kaynaklı olarak yıl sonu enflasyon tahminini 3 puan yukarı çekti.” 

Etiketler: MB, enflasyon tahmini
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