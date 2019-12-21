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21 ARALIK 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

O zam, sıfır zam demektir

21 Aralık 2019, Cumartesi 00:54
İYİ Parti Adana Milletvekili Türkiye Kamu-Sen eski Genel Başkan İsmail Koncuk, TÜİK’in Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun hafif iş kolu için bin 940 lira, orta iş kolu için 2 bin 086 TL, ağır iş kolu içinse 2 bin 331 TL asgari ücret önerdiğini hatırlatarak, “TÜİK’e göre, ağır statüde çalışan bir işçinin geçim maliyeti sadece yüzde 5,4 artmış, Hâlbuki hedeflenen enflasyon bile 2019 yılı sonu itibarıyla yüzde 12’dir. TÜİK talimatlara göre hareket eden bir kuruluş hâline geldi maalesef, yani TÜİK’in rakamlarının vatandaşların, halkın, memurun, işçinin, çalışanın durumunu anlatmadığını biliyoruz. Geçen sene aynı TÜİK yüzde 37,4 artış öngörmüştü, ne değişti? Oradaki görevliler değişti, yetkililer değişti. TÜİK’ten, ne istiyorlarsa o rakamlar çıkıyor.” dedi.

ÇALIŞANLARA REFAH PAYI VERİLMELİ

Çalışanlara, refah payının verilmesini isteyen İsmail Koncuk, “Eğer ülkedeki büyüme vatandaşın cebine yansımıyorsa bu büyümenin vatandaş için, millet için bir anlamı olmadığı çok açıktır. Üç yıllık, beş yıllık, on yıllık planlar konulması gerekir. Türkiye’de, sendikacılık eylem yapma özelliğini kaybetti. Bu nedenle TÜRK-İş etkili olamıyor. Sendikacılık önemli faaliyet ama sendikacılığın fonksiyonu maalesef ortadan kalktı çünkü ne kadar demokrasi o kadar sendikal mücadeledir” şeklinde konuştu.

Recep Gören - Ankara

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