Paravan şirketler yasaklanmalı

Ekonomi Uzmanı Gabriel Zucman, paravan şirketlerin yasaklanması gerektiğini söyledi. Pandora Belgeleri onlarca siyasi lider, milyarder, siyasetçi ve kamu görevlisinin vergi cennetlerinde sakladığı mali sırlarını açığa çıkardı.

Belgeler, dünyanın en zengin ve güçlü kişilerinin servetlerini vergi tahsildarlarından saklamasına imkân sağlayan düzenin sona erdirilmesi çağrılarını da yeniden gündeme getirdi. Eoronews’in haberine göre, vergi cenneti olarak adlandırılan yerlerde paravan şirket, kıyı bankacılığı ve denizaşırı hesapların sağladığı mali gizliliği kullanarak vergiden kaçınma birçok durumda yasaya aykırı kabul edilmiyor. Belgelerde adı geçen kişilerin büyük çoğunluğu açığa çıkan malî bilgilerinin yasalara uygun olduğunun altını çiziyor.

“Aç gözlülüğün en utanmaz örnekleri”

Yoksullukla mücadele eden İngiliz yardım kuruluşu Oxfam International, Pandora Belgeleri’nin ülkeleri daha iyi bir amaca hizmet edebilecek mali program ve projelerde kullanılabilecek vergi gelirinden mahrum bırakan “aç gözlülüğün en utanmaz örneklerini” sergilediğini belirtti. Kuruluştan yapılan açıklamada “Eksik hastaneler burada. İhiyacımız olan bütün ek öğretmen, itfaiyeci, kamu görevlisi için gereken ek para burada” ifadelerini kullandı. ABD’deki Berkley Üniversitesi’nde gelir eşitsizliği ve vergiler konusunda çalışan ekonomi uzmanı Gabriel Zucman’a göre çözüm çok “net”: “Paravan şirketleri yasaklamak. Zucman paravan şirketleri hiç bir ekonomik faaliyeti olmayan, tek amacı vergi ve diğer hukuki düzenlemelerden kaçınmak olan kurumlar olarak tanımlıyor. Bu sorunla mücadele için vergiden kaçınmanın ardındaki gizliliğin hedef alınmasını savunanlar ise küresel servet kaydının oluşturulmasından yana. Bu görüşü savunanlar paravan şirketlerdeki sahte yatırımları ifşa edecek böyle bir kaydın itibarlarını düşünen siyasetçi ve ünlüleri utandıracağı görüşünde.