Rekabet Kurumu Türk Eczacılar Birliği'ne soruşturma açtı

Rekabet Kurumu, Türk Eczacılar Birliği hakkında soruşturma başlattı.

Türk Eczacılar Birliği'nin alım koşullarını piyasa dışında belirlediği iddialarıyla ilgili başlatılan inceleme sonuçlandı. Rekabet Kurumu, yapılan ön araştırmada 'bulguları ciddi ve yeterli' bularak Türk Eczacılar Birliği hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi. Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Türk Eczacıları Birliğinin eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirleyerek 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 24.07.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak; Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma açılmasına, 19-26/390-M sayı ile karar verdi." NTV

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