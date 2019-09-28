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Spot piyasada doğal gaz ve elektrik fiyatları

28 Eylül 2019, Cumartesi 23:43
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 495 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Elektrik ve doğalgaza fazla ödedik

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 19 milyon 878 bin 252 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 13 milyon 293 bin metreküpe ulaştı. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 540 lira 34 kuruş, satış fiyatı ise bin 450 lira 62 kuruş olarak açıklandı. 

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 312 lira 36 kuruş, en düşük 150 lira 1 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 22,5 azalarak, 101 milyon 607 bin 387 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00’de 312 lira 36 kuruş, en düşük 09.00’da 150 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

 

AA

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