Türk-İş’ten asgarî ücret tepkisi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı’nın asgarî ücrete yüzde 25’in üzerinde artışı doğru bulmadığı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Asgari Ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta Atalay, “Asgarî ücret ile ilgili algı operasyonu yapılıyor. Asgarî ücret enflasyona sebep değil. Asgarî ücret bu ülkede geçim ücreti oldu. Bu ücretle bir hafta geçinebilir misiniz? İşveren örgütleri 17 bin lirayı gözünün önüne getirsin, insanların ailesi ile nasıl geçineceğine dair açıklasın. İnsan gibi yaşayacak, nefes alacak bir ücret tespit edilmeli” dedi. Ankara - Anka “Asgarî ücret iş dünyasını sarsmasın”

“Talebimiz insanca yaşayabilecek bir rakam”

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