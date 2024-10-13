Vatandaş kıstıkça kısıyor

İstanbul Planlama Ajansı’nın her ay paylaştığı “İstanbul Barometresi” araştırmasının eylül ayı raporu yayımlandı.

Rapor, “Ekonomimizin dayanıklılığı artıyor” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in sözlerinin doğru olmadığını ortaya koydu.

Rapora göre eylül ayında hem ülkenin hem de kentin gündeminde en çok konuşulan konu hâlâ ekonomi. Okulların da açıldığı eylül ayında çocuk sahibi 100 İstanbulludan 34’ü kırtasiye masraflarından kesinti yaptı. Bunu, okul forması ve kaynak kitap gibi diğer masraflar izledi. En dikkat çekici noktalardan biri de İstanbulluların yüzde 56,2’sinin geçen seneye göre satın aldığı gıda çeşidinin azalması oldu. Katılımcıların yüzde 91.8’i kırmızı et, yüzde 61.9’u balık, yüzde 55,2’si kuruyemiş çeşitlerinde satın aldığı gıda çeşidinin azaldığını ifade etti.