Yatırımların % 65’i Avrupa’dan

Merkezi Londra’da bulunan BlueBay portföy yönetimi şirketinin gelişmekte olan piyasalar masasından stratejist Timothy Ash, Türkiye-Rusya uçak krizinin ardından 2015-2016 döneminde Rusya’nın uyguladığı yaptırımlar sırasında Rusya’nın Türk şirketleri için önemli bir pazar olduğunun anlaşıldığını söylüyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’nin 2019 yılında gerçekleştirdiği toplam ihracatın sadece yüzde 2,2’sini Rusya’ya gerçekleştirdiği ihracat oluşturuyor. Toplam ticaret hacminde ise iki ülkenin ticareti, Türkiye’nin toplam ticaret hacminin yüzde 7’sini meydana getiriyor.

AĞIRLIK AVRUPA’DAN

Ancak Ash’e göre her ne kadar bu yaptırımlar Türkiye ekonomisi açısından bu dönemin ‘ağrılı geçmesine sebep olsa da ölümcül bir darbe’ vurmadı. Ash, Rusya’dan 3-4 milyar dolar değerinde turizm geliri gelse de Türkiye’nin asıl ticaret, yatırım ve finans ortağının Batılı ülkeler olduğunu aktarıyor. Avrupa Birliği, ABD ve İngiltere, halen bu alanlarda Türkiye’nin elde ettiği gelirin üçte ikisinin kaynağı.

YaASED’in (Uluslararası Yatırımcılar Derneği) 2018 yılına dair açıkladığı doğrudan yabancı yatırım rakamlarında da bunu görmek mümkün. 2018 yıl sonu itibarıyla Türkiye’ye yapılan doğrudan uluslar arası yatırım miktarı 13 milyar 163 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’ye en fazla doğrudan yatırım yapan ülkeler sırasıyla Hollanda, Azerbaycan ve İtalya oldu. Avrupa ülkeleri yüzde 65’lik pay ile Türkiye’ye en çok doğrudan yatırım yapan kaynak ülkeler oldu.