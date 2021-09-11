YOLO, hizmet ağını genişletiyor

YOLO, günümüzün en önemli problemleri arasında yer alan yoğun trafik ve park yeri sorunlarına karşı sunduğu ulaşım çözümleriyle büyümeye devam ediyor.

YOLO Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Çolakoğlu, YOLO’ya olan talebin özellikle pandemi döneminde öne çıkan sağlıklı ve güvenli ulaşım beklentisiyle daha da arttığını belirtti ve YOLO’nun genişleyen hizmet ağıyla ilgili olarak şunları söyledi: “İstanbul ve Ankara’nın ardından Bodrum’da da YOLO ile kişiye özel taşıma hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Pandemi koşullarında YOLO ile, sadece bu yıl 1 milyon sürüşü aştık. Bu, bizim ve YOLO’nun gelişimine katkı sağlayan herkes için büyük bir gurur kaynağı. Emeklerimizin karşılığını kullanıcılar nezdinde böylesine olumlu sonuçlarla görmek bize mutluluk veriyor.” İstanbul - Aslan Özdemir

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