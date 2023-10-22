Risale-i Nur Kongresi başladı

Panel bugün online olarak yapılacak. Panel, saat 13.30’dan itibaren Yeni Asya-Euronur You Tube kanalından yayınlanacak.

MEHMET KARA - ANKARA

Yeni Asya gazetesi ve Risale-i Nur Enstitüsü ile Köprü dergisi tarafından düzenlenen “100. Yılında Adalet, Meşveret ve Hürriyet Temelinde Demokratik Bir Cumhuriyet Önerisi” konulu 16. Risale-i Nur Kongresi masa çalışmaları tamamlandı.

50’nin üzerinde akademisyen, gazeteci ve yazarın katıldığı ve üç oturumda yapılan “Cumhuriyet ve Adalet”, “Cumhuriyet ve Meşveret”, “Cumhuriyet ve Kanun Hâkimiyeti” ve “Cumhuriyet ve Hürriyet” başlıkları ele alındı.

Risale-i Nur Enstitüsü Sekreteri Süleyman Demir kongrenin tanıtım konuşmasının ardından Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik’in açış konuşması yapacak. Moderatörlüğünü Ahmet Dursun’un yapacağı panelde Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Prof. Dr. Ahmet Yıldız ve Yeni Asya gazetesi genel yayın yönetmeni Kâzım Güleçyüz, “100, yılında adalet, meşveret ve hürriyet temelinde demokratik bir cumhuriyet önerisi” konu başlığı altında, Bediüzzaman’ın görüş ve yaklaşımları çerçevesinde cumhuriyetin gerçek manasıyla anlaşılmasına önemli katkılar sunmak amacıyla birer konuşma yapacak.

Panel, saat 13.30’dan itibaren Yeni Asya-Euronur youtupe kanalından yayınlanacak.

