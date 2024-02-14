"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

AB yolunda geri gitmek

Faruk ÇAKIR
14 Şubat 2024, Çarşamba
Türkiye’nin Avrupa Birliği macerası hem inişli hem de çıkışlıdır.

Yarım asrı geride bıraktığımız bu yolculuk ibretlerle de doludur. Samimi olarak bu yolda ilerlendiğinde ‘kapalı kapılar’ın açıldığını ve üyelik hedefine yaklaşıldığını herkes gördü. Ne var ki belli bir noktaya gelindiğinde ‘masa’ devrildi. 

Türkiye’yi idare edenler ‘masa’nın devrilmesinden sadece Avrupa Birliği üyesi devlet idarecilerini suçlamış olsa da, esas suçlu olanın samimi olarak AB üyesi olmak istemeyen ülkemizdeki ‘derin yapılar’dır. Bu tespit, AB üyesi ülkelerin hiç kabahati olmadığı anlamına gelmez. Elbette ortada “Birinci Avrupa” ve “İkinci Avrupa” var ve “İkinci Avrupa” ülkemizin AB üyesi olmasını istemez. Ne yazık ki Türkiye’yi idare edenler içindeki “AB muhalifleri” de “İkinci Avrupa”nın Türkiye aleyhindeki beyanlarına dört elle sarılıp netice itibarıyla millet menfaatine olan bu yolu engellediler, tıkadılar ya da kapadılar.

Aylar, belki de yılar önce bir uzman, Türkiye’yi idare edenlerin “AB yolu/ AB üyelik masası”nı devirmesinin; “ihalelerde şeffaflık istememesi”ne bağlamıştı. İlk bakışta “Ne alakası var?” diyenler olabilir. Ancak beli başlı büyük ihalelerin, dünyada pek de örneğine rastlanmayacak şekilde sınırlı sayıdaki iş adamlarına verilmiş olması sadece tesadüf müdür? AB üyesi olan bir Türkiye’de böyle bir uygulamanın olması mümkün müdür? Türkiye’yi idare edenler her fırsatta “AB, Müslüman olan bir ülkeyi üye olarak kabul etmez. Bizi kandırıyorlar” mealinde sözler sarf etmesi başlı başına bir kandırmacadır. Mutlaka “Müslüman bir ülke”yi AB üyesi yapmak istemeyen Avrupalı yöneticiler de vardır; ama AB’ye rengini verenler bunlar değil. AB idareciler kaç defa inançlar üzerinden Türkiye’nin üyeliğine itiraz etti? Ama belki beş yüz defa “Türkiye bir hukuk ve adalet devleti olsun. AB üyeliği için bunlar şarttır” demişlerdir. 

Yeri geldi tekrarlamakta fayda var: Velev ki Türkiye AB üyesi olmayacak olsun. Yine de ‘hak, hukuk ve adalet’in hükmettiği bir ülke olması milletin menfaatine değil mi? Diyelim ki AB bizi kabul etmedi. Peki, biz kendi içimizde; AB üyesi olmadan niçin tam bir “hak, hukuk ve adalet devleti” olamadık? Bunu da AB mi istemedi? Ya da ihale kanununu yüzden fazla hem de kötü yönde değiştirmemizi AB ve Avrupa mı istedi? Niçin gerçek olmayan bahanelerle milleti yanıltmayı tercih ediyorsunuz?

Bakınız, Türkiye’den yıllar sonra AB üyeliği yolunda adım atan ülkeler bizi çoktan geçti. Bu tablo idarecilerimizi hiç düşündürmüyor mu? Mesela, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) yolunu hızlandırmaya kararlı olduklarını açıklamış.

Haber özetle şöyle: “Vucic, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i başkent Belgrad’da kabul etti. Vucic, Miçotakis’e Sırbistan’a AB yolundaki destekleri için teşekkür etti. Vucic, Sırbistan’ın AB yolunu hızlandırmaya kararlı olduklarını ancak AB’den de bu hususta “net sinyaller” beklediklerini söyledi. Vucic ile güvenlik alanında da konuştuklarına değinen Miçotakis, Sırbistan’ı AB yolunda desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.” (AA, 12 Şubat 2024)

Millet menfaatine olan yolda geri adım atmak hatadır vesselam.

Okunma Sayısı: 236
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ne yapacağımızı şaşırdık - Her gün zam, her gün zam... Vatandaş çaresiz kaldı

    İnşaatçılık zorda

    27 binden fazla masum Filistinli sivil öldürüldü

    ‘Lütfen’ demeyi bırakın ve bir şeyler yapın

    Kırmızı et 40 günde 60 lira arttı

    Cari açık 45 milyar dolar

    Mısır: Camp David Barış Anlaşması askıya alınır

    Milletin aklıyla alay ediyorlar

    UCM'den İsrail'e bir uyarı daha

    Antalya'daki şiddetli yağışta 1 kişi vefat etti - Vali Şahin: 1500 civarında ihbar aldık

    Avrupa Birliği ülkelerine İsrail'e silah ihracatını durdurma çağrısı

    "Gazze'de güvenli yerin ne anlama geldiğine dair hiçbir fikrim yok”

    Kolombiya'da tüm cezaevlerinde "acil durum" ilan edildi

    Antalya'daki şiddetli yağış sebebiyle 5 ilçede eğitime 1 gün ara

    Netanyahu tarafından daha ne kadar çocuk ve masum insan ezilecek?

    Küba: Soykırımcı İsrail, Filistinlilerin sığındığı yere vahşice saldırdı

    Süper Lig'de Galatasaray liderliği ele geçirdi

    'Kur’an’ı zevkle okuyacağım'

    Elektronik seçim için ilk adım

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Oy birliğiyle beraat
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hz. Hasan’dan ferâgat dersi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Nazar haktır
    Şükrü BULUT

    Mahalli seçimlerde 12 Eylülcü partilerin garip ittifakları…
    Risale-i Nur'dan

    Allah namına sevmek nasıl olur?
    Ali FERŞADOĞLU

    Nurcular şahsa dayalı sistemi desteklemez
    Genel

    İnşaatçılık zorda
    Genel

    27 binden fazla masum Filistinli sivil öldürüldü
    Raşit YÜCEL

    Akşemseddin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.