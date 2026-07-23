Camide bir kral

Bu defaki güzel haber İngiltere’den geldi. Habere göre İngiltere’nin Cambridge şehrinde Türkiye’nin desteğiyle inşa edilen Cambridge Merkez Camisi, Müslüman karşıtlığı ve ayrımcılığın arttığı bir dönemde, İngiltere Kralı 3. Charles’ın ziyaretiyle sembolik açıdan önemli bir güne ev sahipliği yapmış.

İngiltere Kralı 3. Charles, Cambridge Merkez Camii’ni ziyaret ederek Müslüman toplumun temsilcileriyle bir araya gelmiş. Kral Charles, ziyaret kapsamında caminin imamları ve Cambridge’deki Müslüman toplumunun üyeleriyle görüşmüş. Ziyarette, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Cambridge Cami Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri Zeynep Coşkun Koç ve Prof. Dr. Selim Argun ile 19 yaşındayken Müslüman olan İngiliz araştırmacı ve yazar Abdülhakim Murad’ın yanı sıra çok sayıda davetli de yer almış. Ziyarette Kral Charles, caminin çeşitli bölümlerini gezerek yetkililerden bilgi almış. Ziyaret kapsamında Kral Charles’a, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in sınırlı sayıda basılan “İslâm Medeniyetinin Bilim Mirası” adlı eseri de hediye edilmiş.

Cambridge Cami Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Zeynep Coşkun Koç, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, ziyaretin hem Cambridge Merkez Camii hem de halkı için tarihî önem taşıdığını belirterek, “İlk defa bir İngiliz kralı resmî bir cami ziyareti gerçekleştirdi. Daha önce annesi Kraliçe (Elizabeth), 2002 yılında bir cami ziyareti gerçekleştirmişti ama 20 senedir bir ziyaret olmamış ve bir kral da daha önce resmî olarak bir camiyi ziyaret etmemiş” şeklinde konuşmuş.

İslâmofobi ve ırkçılığın arttığı bir dönemde İngiltere Kralının cami ziyareti ayrıca dikkat çekici. Bu tavrın İngiltere’deki “İslâm’dan korkuyu” azaltacağı ve belki de insanların İslâm’a yaklaşmasına yol açacağı söylenebilir.

Kral Charles’ın ziyaretten ayrılırken caminin mimarisinden etkilendiğini söylediğini de aktarılmış.

Cambridge Cami Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Selim Argun da İngiliz monarşi tarihinde ilk defa bir kralın cami ziyaretinde bulunduğuna işaret ederek “Bugün hem Cambridge şehri için hem buradaki Müslüman ve Türk toplumu için hem de Cambridge Merkez Camisi için çok önemli, tarihî bir gün” diye konuşmuş ki bu tespit de önemli.

Cambridge Merkez Camii’nin açılışında katkı sunan isimlerden İngiliz araştırmacı ve yazar Abdülhakim Murad da Kral 3. Charles’ın ziyaretinin sembolik açıdan önemli olduğunu hatırlatmış. Murad, ziyaretin, topluluklar arasında kaygı, belirsizlik ve bilgisizliğin bulunduğu bir dönemde İngiltere’deki Müslüman toplumu için anlam taşıdığını dile getirmiş. Toplumsal uyumun Kral Charles için önemli olduğunu dile getiren Abdülhakim Murad, caminin aynı zamanda dinler arası iyi ilişkiler için merkez olduğunu, ziyarette yerel piskopos ve yerel hahamın da hazır bulunduğuna dikkat çekmiş. Murad, Kral’ın, ulusal birliğin sembolü olarak, ibadet yerlerinin toplulukları bir araya getirmede, bölünme ve yanlış anlamaya karşı çıkmada rol oynadığını görmekten memnuniyet duyduğunu da aktarmış.

İngiltere Kralı Charles’i bu “kral hareket”inden dolayı tebrik ediyor ve ziyaretin “İslâm korkusu”nu dağıtmasını temenni ediyoruz.