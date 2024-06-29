"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

BM’ye haklı eleştiri

Faruk ÇAKIR
29 Haziran 2024, Cumartesi
Birleşmiş Milletler’in yapısının ‘adalet’ temeline oturmadığını söyleyenler arasına eski BM Genel Sekreteri Ban ki Moon da katılmış. Bu da şunu gösteriyor ki, doğru eleştiriler yapılırsa ‘insanlık’ BM Güvenlik Konseyindeki “5’li ekip”i devre dışı bırakabilir.

Eski BM Genel Sekreteri Ban ki Moon, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni eleştirirken şöyle demiş: “Sistem bozuk, güncelliğini kaybetmiş, temsil gücünden yoksun, barış ve güvenliği sürdürmek ve masum hayatları korumak gibi en temel işlevini yerine getiremiyor.” (TRT Haber, 27 Haziran 2024)

Ban ki Moon, BM Güvenlik Konseyi’nin en temel vazifesini yerine getiremediğini de söyleyerek, daimi üyeleri eleştirmiş.

Elbette bu, BM’ye karşı yapılan ilk eleştiri değil. Son 10 yılda BM’ye karşı eleştiri oku atanların sayısında ciddi artış var. Bu eleştirilerin tamamı haklı eleştirilerdir. Çünkü BM’nin yapısı gereki alacağı kararlar “5 daimi üye ülke”nin inhisarı altındadır. Yani, dünyanın geri kalanı hangi konuda ne karar alırsa alsın; bu karar “5 daimi üye”den birinin ‘veto’suna takılırsa o karar uygulama imkanı bulamaz. Peki, dünyada bu kadar yanlış, bu kadar anlamsız, bu kadar haksız bir sistem ve uygulama olabilir mi?

Burada önemli olan, BM’ye haklı eleştirileri dile getirenlerin kendilerinin “hak, hukuk ve adalet” yolunda ilerliyor olmasıdır. Yani, bir yandan BM’ye haklı eleştirileri dile getirip öte yandan da benzer yanlış ve haksızlıkları yapan idarecilerin ‘haklı eleştirileri’ dikkate alınmaz. Ülkemizi idare edenler de bu noktada çok haklı itirazlar ortaya koyuyorlar. Fakat aynı zamanda iç politikada yapılan yanlışlar; BM konusundaki ‘yüzde yüz haklı eleştiriler’i etkisizi hale getiriyor. Mesela, dünyaya hitap ederken “BM adil değil” diyen bir idare ve idareci; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ilgili kararlarını dikkate almayacağını ilan ederse ortaya büyük bir çelişki çıkmaz mı? Eğer ülkemiz hem içerde hem de dışarda “hak, hukuk ve adalet yolu”nda kararlı adımlarla ilerlemiş olsa; BM sistemi hakkında dile getirmiş olduğu “çok haklı eleştiriler” dünya nezdinde daha faza kabul görürdü.

“Kendisi himmete muhtaç dede, nerde kaldı başkasına himmet ede” ya da “Ele verir telkini, kendi yutar salkımı” tavrı uluslararası camiada destek bulmaz.

Elbette BM eski Genel Sekreteri Ban ki Moon’a da “Genel sekreter olduğunuz dönemde niçin bu meseleyi gündeme getirip hal çaresi bulmadınız” diye sormak mümkün. Tabii ki “büyük devletler”in kurduğu bu sistemi tadil etmek ve düzeltmek kolay değil. Bu ülkeler ellerindeki gücü devretmemek için büyük direnç gösterir. Buna rağmen haklı tenkitleri cesaretle dile getirmek şart. Mutlaka sonunda “insaniyet” bu yanlış gidişe dur diyecek diye ümit ediyoruz...

Okunma Sayısı: 221
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hapisteki Filistinlilere açlık zulmü

    İsrail yine sivilleri katletti

    Zalime destekte yarıştılar

    Cezayı zarara sebep olanlar ödesin

    Erken seçime 2.5 yıl var

    Türkiye gri listeden resmen çıktı

    AB'den Gazze'ye destek taahhüdü

    Cilt kanseri tehlikesine dikkat!

    LGS sonuçları açıklandı: 352 öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

    Dünya iç savaşı seyrediyor: Sudan’da 3 milyon kişi açlıktan ölebilir!

    Çocuk haklarını ihlal edenler cezalandırılmalı

    Hesap sorulabilseydi bu hale gelinmezdi

    İşkenceden ölümler rekor seviyede

    Netanyahu: ABD ile ihtilaf çözülmedi

    İnsanlar nasıl geçinecek?

    Kontrollü muhalefet tuzağına düşmeyeceğiz

    Bu enflasyonda bu ücret facia

    Milyonlarca insanın dinine saygı gösterilmiyor

    Yangın alanı afet bölgesi ilan edilsin

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hürriyet ve hukuk yoksa ekmek de yok
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Heba olan beyinler, vakitler, nakitler…
    Genel

    Cezayı zarara sebep olanlar ödesin
    Ahmet BATTAL

    İsim hakkı ve Türkiyelilik
    Risale-i Nur'dan

    Van Kalesinin başında bir Medrese-i Nuriye çiçeği
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Zalime destekte yarıştılar
    Nahit Topaloğlu

    Şapka deyip geçmeyin! - 5
    Genel

    Hapisteki Filistinlilere açlık zulmü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.