"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ŞUBAT 2024 PERŞEMBE - YIL: 54

Güzel, ama israf

Faruk ÇAKIR
08 Şubat 2024, Perşembe
31 Mart 2024’de yapılacak olan ‘Mahalli İdareler Seçimleri’ sebebiyle ‘israf yarışı’nın başlaması dikkat çekiyor.

Vatandaşın gözüne hoş görünmek için yapılan çalışmaların başında da yaya kaldırımlarını yenilemek geliyor. Kırılsın ya da kırılmasın hemen her seçim döneminde yaya kaldırımları bir defa elden geçer ve milyonlar bu uğurda harcanır.

Geçen günlerde bir ilçe belediye, şehir içinden geçen ana yol üzerindeki sokak lambalarını değiştirip yerine daha güzel görünen, renkli lambalarla ışıklandırılmış yeni direkler dikiyordu. Sökülen direklerin paslanmaz galvaniz sacdan yapılmış ve gayet temiz ve yeni olduğu görülüyordu. Buna rağmen o direklerin sökülerek yerlerine ‘daha güzel görünen’ yeni direklerin dikilmesi Türkiye şartlarında israf sayılması icap etmez mi?

Daha sağlam olduğu şüpheli ama ‘daha güzel görünen’ yeni sokak lamlarının dikilmesinden sonra bu ‘hizmet’i duyuran ilgili belediye, “Çok daha güzel olmadı mı?” diye sosyal medyadan ilanat yaptı. Evet, göze güzel görünen ve ışıklandırılan yeni sokak lambaları belki ‘daha güzel’dir, ama aynı zamanda ‘göz göre göre israf’ değil miydi? 

Ekonomik sıkıntının had safhada olduğu bir dönemde başta belediyeler olmak üzere bütün devlet kuruluşlarından; azami iktisat, azami tasarruf ve azami ölçülü hareket etmesini beklemek vatandaş olarak hakkımız değil mi? Yeni sokak lambası direkleri ve yeni parke taşları ‘daha güzel’ olmuş olabilir. Fakat şu an için ‘daha güzel’den ziyade ‘daha faydalı’ya ihtiyacımız var. Bütün Türkiye’yi göz önüne alırsak, kaldırım taşları için harcanan para ile başka neler yapılabileceğini hiç hesapladık mı?

Elbette ihtiyaç olan yerlere kaldırım taşı da döşenir, sokak lambası da takılır. Ancak bunu yaparken gerçekten ihtiyaç olup olmadığına bakmak gerekmez mi? Var olan taşları ‘daha iyi görünsün’ diye yenileyecek durumda mıyız?

Söz sokak lambalarına geldiği için yeniden hatırlatmak icap eder ki, kış aylarında tamamen boşalan belki de binlerce köyümüz var. Boş olan bu köylerimizde aylarca sokak lambaları yanmaya devam ediyor. “Yazın dolu olan ve kışın boş köy nerede var?” diyen olursa Çayeli Senoz Vadisi’ndeki köyleri misal verebiliriz. Kış aylarında çoğunlukla boşalan bu köylerdeki sokak lambalarının yanmaya devam etmesini izah edecek bir bahane var mı? Bu paralar netice olarak bizim cebimizden çıkmıyor mu? Bunlar ‘milli servet’ değil mi? Niçin buna bir çare aranmaz ve bulunmaz? 

Basit gibi görünen bu ‘israf kalemleri’ alt alta yazıldığında ortaya belki de milyarlık bir ramak çıkabilir. Peki, Türkiye milyarları çöpe atıp israf edebilecek kadar zengin mi? Velev ki zengin olsa yine de israf etme hakkı var mı?

Güzel görünse bile her türlü ‘israf’a itiraz etmeli ve hayır demeliyiz vesselam.

Okunma Sayısı: 278
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En çok şikâyet Adalet Bakanlığından

    100 öğretmenden 85’i işsiz

    Gazze’deki sağlık tesislerinin %84’ü saldırılardan etkilendi

    Fakirin gıda enflasyonu yüzde 109.5

    Belçika’dan örnek kararlar

    Teröriste takipsizlik verilmiş

    Tokyo'daki yoğun kar yağışında 240 kişi yaralandı

    ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'e 17,6 milyar dolar destek öngören tasarıyı reddetti

    'Hamas, her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı esir takası ve ateşkes planını kabul etti'

    Kayıplar nerede?

    Kahramanmaraş’ta işler yürüyor mu?

    Yazıklar olsun

    Divan kararına saygı gösterin

    Mao sansürü gibi

    Deprem Fonu: Adı var, kendi yok

    Unutmak yok, helâlleşmek yok

    Türkiye'nin nüfusu açıklandı - İstanbul en çok, Bayburt da en az nüfusa sahip il oldu

    Ben-Gvir, Biden'dan ''Alzheimer'' ifadesi için özür diledi

    Lazzarini: Gazze'de 100 bine yakın kişi öldürüldü, yaralandı veya kayboldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejimi ve deprem
    Ahmet BATTAL

    Alev Alatlı ve entelektüel fakirliğimiz
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasî ceza kesenleri alkışlayan da korksun!
    Mikail YAPRAK

    Gayesiz çile olmaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Bir nevi mi’rac olan namaz huzura kabulündür
    Genel

    100 öğretmenden 85’i işsiz
    Süleyman KÖSMENE

    Büyük günah dinden çıkarır mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tarihteki cepheleşmeden çıkarılacak dersler
    Genel

    En çok şikâyet Adalet Bakanlığından

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.