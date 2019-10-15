"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Her çeşit krize çare

Faruk ÇAKIR
15 Ekim 2019, Salı
Dünyanın yaşadığı çelişkilerden biri de “Biri yer, biri bakar” tavrının sürdürülmesidir.

Gelir dağılımındaki adaletsizlik az veya çok her ülkenin derdi. Kimileri para harcayacak yer ararken, kimileri de yiyecek ekmek, giyecek elbise bulmakta zorlanıyor.

Haberlere bakılırsa, ülkeler arasında barışı tesis etmek iddiasıyla yola çıkan Birleşmiş Milletler (BM) de israftan etkilenmiş ve malî krize girmiş. Netice olarak Birleşmiş Milletler, yaklaşık 10 yıldır karşı karşıya kaldığı malî krizle mücadele etmek için yeni tedbirler aldığını açıklamış. BM Yönetim Stratejisi, Politikası ve Uyumluluk Genel Sekreteri Catherine Pollard, yaptığı açıklamada, “Şu an en birinci öncelik, sayıları 37 bini bulan BM görevlilerinin maaşlarını koruma altına almak” demiş. (m.aawsat.com, 12 Ekim 2019)

Birleşmiş Milletler’de 37 bin çalışanın olması çok dikkat çekici değil mi? 

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, görevlilere gönderdiği mektubunda, yaşadıkları krizle başa çıkmak adına bir dizi tasarruf tedbirleri alındığını bildirmiş. Bunlar arasında, daha az uçuş, gereksiz resepsiyon düzenlememek ve su soğutucularının sayısını azaltmak gibi tedbirler dikkat çekmiş. BM merkez binasındaki yürüyen merdivenlerin durdurulması ve diplomatlar için tahsis edilen yemekhanenin ‘erken’ kapanması da tedbirler arasında. Guterres’in açıklamasına göre mevcut kriz BM’nin son 10 yılda karşı karşıya kaldığı en kötü malî kriz olmuş. Öyle ki görevlilerin maaşlarının ödenmesi dahi riske girmiş. 

Kriz bir sebebi de yaklaşık 60 ülkenin, BM’ye yapması gereken ödemeleri geciktirmesi olmuş. Anlaşılan ekonomik kriz sadece BM’yi değil, dünyanın diğer ülkelerini de etkilemiş durumda. BM’ye borçlu ülkeler arasında ABD’nin de olması ayrı bir çelişki. 

Birleşmiş Milletler’in kendi içinde yaşadığı ekonomik krize karşı ‘tasarruf’ silâhına sarılması çok önemlidir ve Türkiye’nin de bunu örnek alması icap eder. BM tasarruf yapıyorsa Türkiye niçin yapmasın? Ülkemizde bürokratlar eliyle yapılan ‘devlet israfı’nı hesap edebilen var mı? Açılışlar, kapanışlar, karşılamalar ve uğurlamalar için milletin cebinden kaç milyar lira harcandığını biliyor muyuz? 

Şunu görmek durumundayız ki, Birleşmiş Milletler’i dahi sıkıntıya sokan israf; bizi haydi haydi sıkıntıya sokar ve sokmuştur. Bu yönüyle BM’yi örnek alıp çok âcil bir şekilde ‘tasarruf paketi’ açıklamak ve buna harfiyyen uymak durumundayız. Kimsenin yok, ama hele Türkiye’nin israf edecek tek bir lirası dahi yoktur ve olmamalıdır.

İsraf ve tasarruf konuları gündeme geldiğinde çare olarak bir “Tasarruf Bakanlığı” kurulmasını gündeme taşıyoruz. Elbette bu bakanlık da yeni bir ‘israf kapısı’ olmamak şartıyla. Hangi bakanlıkta, hangi birimde, hangi işte ne kadar tasarruf edilebileceği araştırılıp ortaya konulmalı ve millete de ilân edilmelidir. İnanın bu yapılabilse her yıl milyar dolarlık israf önlenir ve milletin imkânları çöpe gitmekten kurtulur.

Tabiî ki maddî israfın önlenmesi gerektiği gibi, insanların kıymetini bilmeyecek surette yapılan ‘insan israfı’nı da önlemek lâzım. Bu noktada sivil toplum kuruluşlarına da büyük iş düşer. Sadece ekmek israfını önlemek gibi meseleler yerine, devlet kademesinde bürokratlar eliyle yapılan israfa da dikkat çekilmeli, araştırmalar yapılmalı ve bilgiler milletin önüne konulmalı.

İsrafı önleyebilirsek, krizleri de önleyebiliriz vesselâm.

Okunma Sayısı: 140
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya Akademisyenleri İstanbul'da buluştu: İslam Dünyası demokrasi arıyor

    Türkiye'ye silah ambargosuna İngiltere'den itiraz

    Sosyal medya ruh sağlığını etkiliyor

    Depremin eli kulağında

    Trump’ın ipiyle kuyuya inilmez

    Mili takım EURO 2020'ye çok yakın

    Trump'tan Suriye ile ilgili yeni açıklama

    Küçülme tahminleri 5’e katlandı

    Dışişleri'nden AB'nin aldığı kararlar ve yaptığı çağrılar hakkında açıklama

    MSB: 560 terörist etkisiz hale getirildi

    Bakan Akar CHP ve MHP'yi de ziyaret etti

    Barış Pınarı Harekatı paylaşımdan sonra kadro dışı bırakıldı

    Avrupa Birliği Türkiye'ye ilişkin kararlarını açıkladı

    'Hiçbir müttefik Türkiye'den daha fazla terörist saldırıya uğramadı'

    İklim değişikliği hakkında Türkiye'yi de ilgilendiren endişelendiren açıklamalar

    Barış Pınarı Harekatı'nda son durum?

    Mehmetçik'i unutmadılar...

    İYİ Parti'yi ziyaret eden Akar'dan Barış Pınarı bilgilendirmesi

    Tarihi "Osmanlı köyü"nde erken hasat

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    13 Kasım’a kadar harekât biter mi?
    Ahmet BATTAL

    Karamollaoğlu, Yeni Akit ve KHK TV
    Cevher İLHAN

    OHAL KHK’ları âcilen yargıya açılmalı
    M. Latif SALİHOĞLU

    İhvân’dan ibretlik itiraflar
    Genel

    Trump’ın ipiyle kuyuya inilmez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Yeni partiler alternatif mi?
    Faruk ÇAKIR

    Her çeşit krize çare
    Risale-i Nur'dan

    Emr-i İlâhîye uymakta büyük bir lezzet var
    Genel

    Depremin eli kulağında

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.