"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 KASIM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Hukuk neyimiz olur?

Faruk ÇAKIR
18 Kasım 2021, Perşembe
Tartışılmaz bir gerçek varsa o da, Türkiye’nin ‘hukuk ve adalet sistemini’ yerli yerine oturtarak ancak sıkıntılarını aşabileceğidir. Bugün için ekonomik sıkıntılar gündemde olsa da, bu sıkıntıların temelinde de hak, hukuk ve adalet sisteminin iyi işlememiş olması vardır.

İktidar cenahından, cumhurbaşkanlığı seçiminde “50 artı 1” kuralının değiştirilmesini talep eden beyanlar duyuluyor. Bu taleplere göre “50 artı 1”i temin etmek zor olduğu için millet kutuplaşıyormuş. Onlara göre bu nisbet daha da düşürülmesi ve meselâ yüzde 40 ya da 45 oy alan kişi cumhurbaşkanı olmalı. 

Elbette seçimlerle ilgili değişik teklif ve yorumlar yapılabilir. Ancak bu sistemin ‘en iyi sistem olduğunu’ söyleyenler de şimdi değiştirilmesini isteyenler değil miydi? O gün işlerine yarıyor diye 50 artı 1 diyenler, niçin şimdi bu sistemden memnun değil? Demek ki işin özünde ve içinde “Nasıl olur da ben kazanırım” düşüncesi var.

Adalet eski Bakanlarından Mahmut Oltan Sungurlu, iktidar kanadından gelen cumhurbaşkanı seçiminde gerekli olan yüzde 50 artı 1 şartını eleştiren açıklamalar için, “Kanunları biz hep o andaki menfaatimize göre değiştiriyoruz, Türk siyasetinin kötü bir alışkanlığı. (...) Yüzde 50 artı 1, bu sistemin dünya çapındaki zarureti. Nasıl seçecekler o zaman söylesinler bakalım. İzahını ben bulamıyorum” diye konuşmuş. 

Bu tartışma bir yana da, Adalet eski Bakanlarından Sungurlu’nun, Türkiye’deki hukuk yorumuna idareciler ne diyebilir? İşte, Sungurlu’ya göre ülkemizteki hukukun fotoğrafı: “Hukuk sistemi bir tarafa, hukuk tatbikatı ayrı bir mesele. Hukuk sistemimizde noksanlık vardır, Avrupa tenkit edebilir. O hep vardır. Ama hukuk tatbikatımız dersen, Türkiye’de bugün bir hukuk tatbikatından bahsedemeyiz. Türkiye’nin hukuk tatbikatı çok kötüdür. Ben beş defa Adalet Bakanlığı yaptım, kısa kısa. Üç başbakanla çalıştım, Adalet Bakanı olduğumda istifa dilekçem çantamda. Bu üç başbakan bana, telefon açıp da ‘şu dâvâ ne?’, ‘şu hâkim ne?’ demedi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Türkiye’deki durumu gözden geçirin. Böyle bir Türkiye ise yargı iyiye gidecek. Bizim Türkiye’de o gün de eksiğimiz vardı. Ama tatbikatın farklılığını söylemek istiyorum. Bizim Anayasa’mıza göre, görülmekte olan bir dâvâ Meclis’te görüşülemez. Biz şimdi dâvâları televizyonlarda görüşüyoruz. Hüküm veriyoruz makalelerde şu haktır, şu haksızdır. Ben de dahil her birimiz dâvâlara müdahale ediyoruz. Bu Anayasa’ya da hukuka da aykırı. Demek ki bizden doğan hatalar, yanlışlar sebebiyle Türk hukuk sistemi şu anda artık hukuk sistemi denilecek durumda değil.” (ankahaber.net, 15 Kasım 2021)

Bir dönemin Adalet Bakanı “Türk hukuk sistemi şu anda artık hukuk sistemi denilecek durumda değil” diyorsa vatandaş ne desin, ne düşünsün? İdareciler bu tesbite itiraz edebilecekler mi?  “Hukuk sistemi”miz bir an önce “hukuk sistemi denilecek durum”a dönmeli değil mi? Ve bunu kim yapacak?

Okunma Sayısı: 72
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    CB sistemi ülkeyi bu hale getirdi

    2030’a kadar 152 milyon kişi tütünü bırakabilir

    Türkiye'de son 24 saatte 23867 vaka ve 229 ölüm gözlemlendi

    5 büyüklüğünde depremle sallanan Düzce'de son durum?

    Sezai Karakoç, dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    'İstanbul’da 1 milyon TL’ye ev almak hayal olacak'

    Seçim vaadleri göstermelik

    Yumurta üreticileri hayvanlarını kestirmeye başladı

    EYT’liler: Boş sözlere karnımız tok

    İngiliz F35 jeti Akdeniz'e düştü

    Zorunlu deprem sigortası da zamlandı

    Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem

    Polonya'dan Merkel ve Macron'a tepki

    Taliban'dan ABD'ye 'büyük göç' uyarısı

    Hindistan'da hava kirliliği alarmı: Fabrikalar ve okullar kapatıldı

    Erdoğan'dan 'faiz ve enflasyon' açıklaması

    AB savunma gücü için ilk adım atıldı

    Suriye muhalefeti, ABD'nin Esed rejimiyle normalleşmeye karşı çıkmasını istiyor

    Ermenistan sınırında 7 Azerbaycan askeri şehit oldu

    Bakan Özer eğitimde 3 hedefi açıkladı

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    Haşrin gelmesi, güzden sonra baharın gelmesi gibi
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman Hoy üzerinden Van’a ulaşıyor
    Osman KOYUNCU

    Fetvalar ve toplumsal tepkiler üzerine
    Bahtiyar Arslanoğlu

    Bir ülke nasıl batırılır?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sığınmacıların durumu, statüsü
    Prof. Dr. Süleyman Yılmaz

    Gündemdeki helalleşme
    Süleyman KÖSMENE

    Bu milletin torunlarına kılıç çekilmez!
    Ali FERŞADOĞLU

    Savaşlar sınıflar arasında olacak!
    Cevher İLHAN

    “Yargı reformu” bu mu?
    Ahmet BATTAL

    Helal olsun helalleşebilene

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.