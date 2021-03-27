İş yapanları tebrik

Büyük şehirlerin dertleri de büyük oluyor.

Hele hele, virüs salgınından sonra büyük çoğunluk bir bakıma gönüllü olarak eve ya da mahallesine hapsoldu. Meselâ İstanbul gibi her yanı tarihî eserlerle dolu bir şehirde yaşadığı halde komşu ilçeyi görmeyenler bile vardır. Şu an için salgın tedbirleri sebebiyle mümkün olmasa da, hayatın normale döndüğü günlerde belediyeler İstanbul’u İstanbul’da yaşayanlara tanıtsa büyük bir hizmet etmiş olurlar.

Açılan bir sergiyi ziyareti vesilesiyle Üsküdar’a gidince İstanbul’un kıymeti bilinmeyen bir hazine olduğunu bir defa daha hissettik. Ahşap ustası Suat Yazıcı’nın “Ağaçla Bir Ömür” adlı sergisi Üsküdar Belediyesi’nin “Nev Mekan” adlı tesislerinde açılmış.

Sergiden önce “Nev Mekan”dan bahsetmek icap eder. “Nev Mekan” esasında herkese açık bir kütüphane. Bu hizmeti dolayısıyla Üsküdar Belediyesi’ni bir değil bin defa tebrik etmek lâzım ve ediyoruz. Şunu en başta ifade etmek gerekir ki ‘en büyük düşman’ımız cehalet olduğuna göre ve bu ‘cehalet’i mağlûup etmenin yolu da ‘kitap okuma ve eğitim’den geçiyorsa bu yolda atılan her adım tebriki ve teşekkürü hak eder. Kitap okumayı teşvik eden her çalışma desteklenmelidir.

“Nev Mekan Sahil” Üsküdar Belediyesi’nin iştiraki olan “Kentur” eliyle işletiliyor. Tesisteki ‘kafeterya’ kitap dostlarına makul fiyatlarla hizmet veriyor. Gönül ister ki kitap okuyanlara hizmet ücretsiz olsun, ama elbette bu da bir imkân meselesi. Elbette benzer çalışmalar yapan ve gençlerin kitap okumasını teşvik eden çok sayıda belediye var ve bu vesileyle hepsine teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bütün belediyelerin bu hususta birbiriyle yarışmasını da arzu ederiz. ‘Kaldırım taşları’nı değiştirme hususundaki ‘israf’ yarışına son verilip ‘kitap ve kütüphane yarışı’ yapılsa çok iyi olur ve öyle de olmalıdır.

Tabiî ki bu tebrikten sonra bir ‘tenkit’i de yapma durumundayız. “Nev Mekan Sahil”in hemen arkasında, belki 200 metre yakınında üç adet çeşmenin atıl ve bakımsız bir vaziyette olduğunu ve bu üç çeşmeden su akmadığını gördük. Peki, bu tarihi çeşmelerden su akıtılması çok mu zor ya da ihtiyaç değil mi? Üstelik, Üsküdar Belediyesi daha önce benzer çalışmalar yapmış ve çoğu tarihî çeşmeden su akmasını sağlamıştı. Unutmayalım, ‘Su akmayan çeşme olmaz.’

“Nev Mekan Sahil”in alt katındaki “Ağaçla Bir Ömür” ahşap sergisini ziyaretimiz esnasında da yine ‘dertler’imiz gündeme geldi. Ahşap ustası Suat Yazıcı, 40 yıl boyunca yaptığı nadide eserleri sergilemiş ve bu eserlerin korunup yeni nesillere ulaştırılmasını temenni ediyor. Suat usta, hem mektepli hem de alaylı bir sanatkâr. ‘Ağaç İşleri Öğretmenliği’ bölümünden mezun olmuş, ama hiç öğretmenlik yapmamış. Genç yaşta başladığı ahşap işlerini ilerletmiş ve çalışmaları bu sergiyi meyve vermiş.

Başka pek çok sanatkâr gibi o da ‘çırak’ bulamamaktan haklı olarak yakınıyor. ‘Kesintisiz eğitim’in çıraklık yolunu kapattığından bahseden Suat Yazıcı usta, anne babaların sahip oldukları mesleklerini çocuklarına öğretmesinden yana. Böyle olursa sanat da sanatçı da yaşar diyor. Aksi halde sanatın ve sanatçının geleceği pek de umut verici değil.

Keşke her belediye kitap, kültür ve eğitim hizmetlerine destek olsa da her gün onları tebrik etsek...