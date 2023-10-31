"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 EKİM 2023 SALI - YIL: 54

İsim, resim ve gerçekler

Faruk ÇAKIR
31 Ekim 2023, Salı
Türkiye’nin yakın tarihi ‘isim ve resimlerin değişmesiyle hakikatin değişmeyeceğine’ çok sayıda örneklerle doludur.

Yüz yıl önce cumhuriyet ilan edilmiş, ancak bu durum ‘domokrasi ve adalet’le taçlandırılmadığından millet huzura kavuşamamıştır.

İsim ve resimler başka şeyler göstermiş olsa da gerekler bize şunu gösteriyor ki cumhuriyetin ilanından 1950 yılına kadar geçer sürede ‘tek parti’ iktidarı hükmetmiş ve bu süre zarfında hak, hukuk ve adalet tecelli etmemiştir. Bir defa, ‘tek parti’nin olduğu bir idarede ‘adalet’den ne ölçüde bahsedilebilir? Hem ‘Adalet mülkün temeli’ ise ve ‘tek parti idaresinde’ bu temel olmadığına göre ‘millet menfaati’nden bahsetmek mümkün mü?

Bir idare şekline cumhuriyet ya da demokrasi adını vermekle onun gerçekleşmesi mümkün olmaz. Çin ya da Rusya da cumhuriyet idaresiyle idare olunduğunu ilan etmiş durumda. Peki bu ülkelerde yaşayanlar ‘hak, hukuk ve adalet’ noktasında ‘hür dünya ülkeleri’nde yaşayan insanların sahip olduğu haklara sahip mi? Demek ki ülkelerin isimleri onların cumhuriyet ya da demokrasi ile idare edildiğine tek başlarına delil olamaz.

Türkiye’yi idare edenlerin ekseriyetle görmek istemediği bir başka nokta da, çok partili hayata geçmiş olsak da ‘devlet ve millet kaynaşması’nın henüz temin edilemediğidir. Bu temin edilemediği için de sıkıntıları aşmak mümkün olmuyor. 

Cumhuriyet idaresinin demokrasi ile taçlanması gerektiğini pek çok kişi yıllardan beri dile getiriyor. Acaba idareci ve siyasetçilerin, cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırma gayreti niçin yeterli olmuyor? Demokrasi ile idare edilmek milletin menfaatine olduğuna göre, idareciler bu ‘hak’kı millete niçin çok görüyorlar?

Siyaset Bilimci Fuat Keyman’ın şu tespiti idareciler için ciddi bir ikaz olmalı: “(Ülkemizdeki demokrasi eksikliği konusu) Bu eksiklikte, 1960’dan 2016’ya yaşadığımız darbelerin ve müdahalelerin önemli rolü oldu. Ama 2014’den bugüne yaşadığımız denge ve denetleme sistemini sevmeyen, yürütme aygıtını çok güçlendiren, yargı ve yönetim kurumlarını siyasallaştıran, demokrasiden otoriterleşmeye sapma tercihiyle seçilmiş iktidar da demokrasi eksiği sorununu derinleştirdi.”

Önceki idarecileri ‘milletten kopuk’ olmakla itham eden şimdiki idarecilerin “denge ve denetleme sistemini sevmeyen, yürütme aygıtını çok güçlendiren, yargı ve yönetim kurumlarını siyasallaştıran, demokrasiden otoriterleşmeye sapma tercihiyle” etikenlenmesi çok dikkat çekici değil mi? İdarecilerin bu ‘etiket’e itiraz etme düşünceleri var mı?

“Demokrasiden otoriterleşmeye sapma tercihiyle” tanınan bir idarenin Türkiye’yi demokrasi ile taçlandırması ne yazık ki mümkün görünmüyor.

İsim ve resimler bir yana, gerçekler bir yana vesselam.

Okunma Sayısı: 220
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'de 8306 sivil katledildi

    'Dağıstan Mahaçkale Havalimanı'ndaki olaylar dış müdahalenin sonucu'

    3 haftada 3 bin 195 çocuk öldürüldü

    Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı

    Tek adam rejimi millî geliri düşürdü

    'Bu deliliği durdurmalıyız'

    Filistin'e destek gösterilerine "nefret yürüyüşleri" dedi!

    Konya'daki büyük obruk tedirginliğe sebep oldu

    "Bir an önce Gazze'ye barış gücü gönderilmelidir"

    Demokrasisiz cumhuriyet olmaz

    Meksika'daki kasırgada 48 kişi öldü

    Skandal açıklamalar sürüyor: "Tanrının, İsrail'i kutsayan milletleri kutsayacağını biliyorum"

    Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütünden de Filistin'e destek: "Filistinlilerle beraber ağlıyoruz"

    Avustralya'daki kontrol altına alınamayan 80 orman yangını devam ediyor!

    Meydanlardaki milyonlar icraat bekliyor

    ‘Derhal insanî ateşkes talep ediyoruz’

    29 gazeteci öldürüldü

    Gazze’deki durum çocuklar için korkunç

    2024 bütçesinde de halka ağır vergi yükü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Siyaset kulislerinden
    Süleyman KÖSMENE

    Adalet bunun neresinde mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Muhammet ÖRTLEK

    İsrail: Kara operasyonu mu?
    Ahmet Said Aydil

    Davut yıldızı, hilal yıldızı ve barış yıldızı
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Ya asker, ya mebûs” şartı
    Risale-i Nur'dan

    Hakikî ve elemsiz lezzet yalnız iman ile olabilir
    Fatmanur Öztürk

    Hakiki bir cumhuriyet neden tesis edilemiyor?
    Dursun Aydın

    Dersimiz Başlıyor
    Faruk ÇAKIR

    İsim, resim ve gerçekler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.