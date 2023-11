“İslam dünyası” sınıfta kaldı

Gazze’de yaşananlar bir yönüyle ‘turnusol kâğıdı’ oldu ve dünyadaki insanların ‘iyi’ ve ‘kötü’ye ayrılıp aralarına bir set çekilmesine yol açtı.

İsrail zulmüne itiraz edip Gazze’deki masumları savunması beklenen bazı ülke idarecileri sınıfta kalırken; bazı ülke idarecileri ve vatandaşları da sınıfı geçerek ‘insaniyet’in sesini dünya işittirdi.

Üzülerek ifade etmek gerekir ki “İslam dünyası” umumi anlamda geçer not olamazken, her fırsatta kınanan Avrupa ve dünyanın per çok ülkesindeki vatandaşlar sınıfı geçti.

Yeri gelmişken insanların tanınmasına vesile olan ‘turnusol etkisi’ni hatırlayalım: Turnusol kâğıdı kimyada kullanılan ayıraçlardan bir tanesidir. Çözeltilerdeki ‘asit’ ve ‘baz’ları ayırt etmekte kullanılır. Turnusol, asitle temas ettiğinde kırmızı, bazla temas ettiğinde mavi renk verir. (Vikipedi.)

İşte İsrail’in Gazze zulmü tam da bu etkiyi meydana getirdi ve insanlık imtihanını kazananlar ve kaybedenleri net bir şekilde gösterdi.

Sosyal medya mesajlarında bu durumu yorumlayan bazıları şöyle yazdılar: “Hep Batı’yı eleştirdik ama bir konuda haklarını teslim edelim: Büyük cezalara, dışlanmalara, işten atılmalara aldırış etmeden hiç bir dini, ırki ve örfi bir bağları olmamasına rağmen sokağa çıkıp Filistin bayrağı salladılar. Bizde ise her grup kendi ‘’Filistin’’ini (oluşturdu/fç) ve kimse kimsenin mitingine gitmek istemiyor. Bizdeki Filistin’e destek mitinglerinde Filistin bayrağı zar zor seçiliyor. Bizde siyasi mitinglere benzedi gösteriler. Bireysel ve özgün hiç bir gösteri yapılamadı. Bizde sanatta, sporda estetik hiç bir şey üretilemedi. Kof bir siyasi dil, itici bir kendini gösterme hevesine dönüştü. (...) Samimiyet azıcık samimiyet bize de yakışırdı. (@ zainabkaratash, 11 kasım 2023)

Bir başka yorum şöyle: “İsrail lobilerinin kıskaca aldığı Batılı yönetimler ahlâki açıdan dibi gördü ama Batılı halklar bedel ödemeyi göze alarak soykırıma karşı cesaretle ayaktalar. Şark cephesinde yeni bir şey yok: Hamaset, romantizm, kınama, masallar, kolay hedefler, çifte standart, samimiyetsizlik.” (@ munzevifikirler, 11 Kasım 2023)

Bir haber de şöyle: “Avustralya’da Filistin yanlısı grup, İsrail’e ait kargo gemisinin limana demirlemesini protesto gösterisiyle engelledi.” (@ anadoluajansi, 11 Kasım 2023)

Acaba büyük ölçüde kabul gören bu ve benzeri tespitlerin sebebi nedir? Bu tablonun esas sorumlusu dolaydı da olsa iktidar değil mi? Gerek sivil toplum kuruluşları ve gerekse cemiyeti harekete geçirebilecek hür türlü kuruluş ‘iktidara eklemleyerek’ ya da muhalif gördüklerin önünü keserek bu neticeye zemin hazırlamış olmadılar mı?

Kesin olan bir tablo var: Genelde İslam dünyası ve özelde ülkemiz Gazze ve Filistin’deki zulüm karşısında ‘zülmü engelleyebilecek’ faaliyetler ortaya koyamadı. Bu konuda yapılan ‘büyük miting’ bile siyasi mesajlara bulandı ve etkisiz kaldı. Bu tablo bize yakışmazdı ve yakışmadı. El ele verip bu olumsuz tabloyu değiştirmek gerekir vesselam.