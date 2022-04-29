"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Kara yoluyla hac gündeme gelmeyecek mi?

Faruk ÇAKIR
29 Nisan 2022, Cuma
Virüs salgınının nispeten azalmasıyla birlikte son iki yıldır (2020-2021) yapılamayan hac ibadetinin bu sene yapılabileceği açıklandı.

Ancak Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamaya göre daha önce 2 milyondan fazla kişi hacca giderken, bu sene rama yarı yarıya azalmış durumda. Dolayısı ile Türkiye’ye ayrılan kontenjan da düşürülmüş.

Bilindiği üzere hac ibadeti, fıkhen ‘zengin’ sayılan Müslümanlara farzdır. Dolayısı ile maddi imkânı olmayıp da hacca gitmek isteyenlere “Zengin olmayan farz değil, maddi imkânın yoksa gitme” denilebilir. Ancak bu noktadaki zenginlik ölçüsü son zamanlarda biraz daha değişmiş görünüyor. Çünkü Türkiye’den haca gidenler şu an itibarıyla mecburen uçakla seyahat etmek durumunda ve bu sebeple hacca gitmek için lazım olan para miktarı da çok artmış durumda. Peki, eskiden olduğu gibi ‘kara yolu ile hac’ mümkün değil mi? Acaba bu yolun açılması, arzu edenlerin yine kara yolu ile hac ve umreye gitmelerinin önü açılmıyor? Daha ne zamana kadar bu mesele sürüncemede kalacak ve bu mesele bir daha gündeme gelmeyecek mi?

Bugünkü şartlarda bir kişinin hacca gitmesi için tahmini olarak 50 bin liraya ihtiyacı olur. Kara yolu ila hac imkânı açılmış olsa, muhtemeldir ki bu miktar 25 bin liraya düşebilir. Mesela, şu an için 25 bin lirası olana ‘farz olmayan’ hac ibadeti, kara yolu açıldıktan sonra farz haline gelmiş olmaz mı? 

Aynı şey umre için de düşünülemez mi? Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamalarına göre en düşük umre ücreti 20 bin liraya yaklaşmış durumda. Daha düşük rakamlar olsa çok daha fazla kişi umre yapma imkânı bulmuş olmaz mı?

Elbette bu mesele teferruatlı şekilde incelenmesi gereken bir konu. Bugün için değilse bile en yakın zamanda bu mesele masaya yatırılmalı ve hacca ya da umreye ‘uçakla gitme mecburiyeti’ sona ermelidir. Tabii ki uçakla gitmek tercih edilebilir. Fakat bunun mecbur olması bazılarının hacca ve umreye gitmesinin önünü tıkamış oluyor. Hatta daha uygun olacaksa, deniz yolu gibi başka yolların da açılması ve denenmesinde fayda var. 

“Bu zamanda kim karayolu ile hacca gitmek ister?” diye soranlar olabilir. Haklı da olabilirler. Bu ancak ‘kara yolu ile hac yasağı’nın sona ermesiyle ölçülebilir ve anlaşılabilir. Yaşı müsait olan gençler, fiyatı da uygun diyerek kara yolunu tercih etmez mi? Ortaya çıkabilecek mahzurları bertaraf etmek için de yine yetkili seyahat acentaları aracı olabilir.

Acaba kara yolu ile hac imkânı tanıyan ülkeler yok mu? Başka ülkelerin hacıları kara yolu, deniz yolu ya da trenlerle hac imkânı bulabiliyorsa Türkiye niçin bu imkânı değerlendirmesin? Hacca gitmek isteyenlerin çok fazla olması ya da başka bahaneler bu yasağın devamı için bahane edilmemeli.

Okunma Sayısı: 1079
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • selma

    29.4.2022 12:55:58

    Bu maliyetleri nasıl hesapladıklarını açıklasınlar. Nereye ne kadar ödeniyor? Şeffaf ,anlaşılır bir ödeme listesi yayınlasınlar.

  • Umut

    29.4.2022 12:06:11

    Yerinde tespit. Umre fiyatları çok fahiş. Gitmek yerine çocuklarımın üzerindeki hakkı için adımımı geri attım. Ama inşaallah ileride yeni yönetimler umreyi haccı fiyatına bir düzenleme yaparda dünya gözüyle gideriz.

  • Umut

    29.4.2022 12:03:28

    Umreye gitmekte hayal olacak.

  • Mehmet Kuloğlu

    29.4.2022 12:02:36

    Diyanet işleri başkanı hazır eline kılıcı alıp Ayosofya camii mimberine çıkmışken sıcağı sıcağına bu işe bir el alsa karayolu umre ve hac ziyaretine Başkana bir söyleyiverse ne olur. Hem o ne öyle en düşük umre 20.000 tl ye yakın el insaf dunyanın övür tarafı Amerikaya tatile mi gidiyoruz. Şuradan surası kuş uçuşu 2400 km civarı. Hatta bu umre fiyatlarını düşürmek için acil toplanıp bir komisyon kurulup bir yol haritası yapılmalı. Sanki bana bu ibadete ticari olarak bakılıyor gibi geldi.

  • Said Yazar

    29.4.2022 04:16:16

    Teşekkürler

  • Ferhat ardıç

    29.4.2022 02:43:30

    Allah rızası için bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum eskiden çok az bir miktar yeterken şimdi dünyaları istiyorlar gücüm yok ben nasıl giderim Allah için daha çok yazın belki insafa gelirler ben motorsiklet le bile gitmeye razıyım Allah hım nasip eder inşallah

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

''Kibir ve enaniyet en büyük engel''

''Sokaklar sandığı iple çekiyor''

Yeni Asya’dan mahkûmlara Ramazan hediyesi

Şırnak'ta bir askerimiz şehit oldu

Hindistan ve Pakistan'da aşırı sıcak hava etkili oluyor

Paris'teki toplantıda Suriye'deki durum görüşüldü

Elon Musk, 8,5 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı

Nevşehir’de çocuk iftarı neşesi

Vatandaş iktidar partisi AKP'ye seslendi: BİZİ OY TORBASI SANMAYIN

Bu kadar yanlış bilinçsiz yapılamaz

Türkiye Avrupa Konseyi’nden ihraç edilir

Filmin sonu böyle bitti

Fenerbahçe, galibiyet serisini 7 maça çıkardı

İkinci el ayakkabı satışı patladı

Merkez yabancıya sıfır faizle TL verecekmiş

Otobüsçüler: Pahalı biletin sorumlusu biz değiliz

Türkiye'de koronavirüs gündemiyle son 24 saat

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Önemli olan demokrasi için güç birliği

Ürün azalacak, fiyat artacak

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Sadece Kavala mı?
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
H. Muharrem OKUR

Medrese-i Yusufiyelerde bayram
Rüstem GARZANLI

Risale-i Nur talebelerinin acı günü
Cevher İLHAN

“Manipülasyon ve çarpıtma” ikrarı…
Risale-i Nur'dan

Zekât, bereketi celp, belâyı def eder
Sebahattin YAŞAR

‘Gideceğiz’ değil, ‘gidiyoruz’
Genel

Vatandaş iktidar partisi AKP'ye seslendi: BİZİ OY TORBASI SANMAYIN
Mehmet ÇETİN

Aklıma yatmıyor!
Cenk ÇALIK

Oruçla ilgili müjdeli hadisler...

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.