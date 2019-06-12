Kayıt dışı dert

Nasıl ki ‘kayıt dışı ekonomi’ ile Türkiye bir yere varamaz, aynı şekilde ‘kayıt dışı bina’ anlayışı ile de bir yere varamaz.

Yanlış uygulama bir yerde değil, belki bin yerde. Düşünün ki bazı bakkal ve marketlerde ‘kaçak çay satılır’ ilânları yer alıyor ve kimse burada bir tuhaflık görmüyor.

Çaylar yurt dışından ‘kaçak’ olarak gelmese de bir zamanlar o şekilde geldiği için yanlış anlayış devam ediyor. İmar ve inşaat sahası da ‘kaçak’ yapılar yönünden çok zengindir. Bir zamanlar ‘gecekondu’lar varken şimdi gündüz gözüyle dikilen binalar, gökdelenler ve mahallelere rastlanıyor. Siyaset de bu duruma çare bulmak için ‘imar affı’ ya da benzeri düzenlemeler yaparak günükurtarmanın peşinde. Esasında ‘kaçak çadır’ olması mümkün görülse de ‘kaçak bina’ların olması eşyanın tabiatına aykırıdır. Meselâ, İstanbul’un merkezinde yapılan 5 ya da 10 katlı bir binanın ‘kaçak’ yapılması izah edilebilir mi? İdarecilerin, “Sen inşaatını yapmaya devam et. Sonrasında kesilen bir ceza ile kayıt altına alırız” benzeri kararları böyle yanlışlara yol açıyor. Bir başka nokta da imar konusunda çıkarılan ‘af’ların her defasında ‘son’ diye ilân edilmesidir. Bildik bileli ‘son defa’ kaydıyla değişik tarihlerde imar afları çıktı ve çıkmaya da devam edecek gibi görünüyor.

Türkiye’de iskânsız yapıların, (Belediye tarafından oturma izni verilmeyen binalara ‘iskânı olmayan bina’ deniyor) belli bir ücret karşılığında kayıt altına alınmasına imkân sağlayan “İmar Barışı” uygulaması 7143 Sayılı Torba Kanun’la çıkmış. Kanun, 18 Mayıs 2018’de yürürlüğe girmiş durumda. Buna göre 31 Aralık 2017’den önce yapılan kaçak yapılar ‘Yapı Kayıt Belgesi’ adıyla kayıt altına alınabiliyor.

İyi niyetle yapıldığı ilân edilen bu düzenlemenin kaçak binaları teşvik ettiği ileri sürülüyor. Geçmişte pek çok kez imar affı çıkarıldığını hatırlatan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu şöyle demiş: “Söylenen amaçlar hiç gerçekleşmedi. İmar afları kalıcı oldu. Kaçak yapılaşmayı ve kamu arazilerinin işgallerini özendirdi. (...) Türkiye’de güvenli olmayan üretim süreci arttı. (...) 1. sınıf tarım arazileri, meralar, içme suyu havzaları, özel çevre koruma alanları, sit alanları, tarihsel kent alanları, ören yerleri, millî parklar gibi yerlerde verilen yapı kayıt belgesi veya iskânların hiçbir hukukî geçerliliği yoktur.” (dw.com/tr, 9 Haziran 2019)

Karadeniz yaylalarındaki yapılaşma da başka bir tartışma konusu. Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, Türkiye’nin en meşhur yaylalarından Ayder’de bugüne kadar kaçak yapıların sayısının 300’e ulaşmış olduğuna dikkat çekmiş ve “İmar Barışı”ndan sonra bunlara 10-15 tane daha eklendiğini belirtmiş.

Tabiî ki yaylalarda yapılan evlere de bir tertip ve düzen getirilmesi icap eder, ama yaylada yapılan küçük bir ev ile büyük şehirlerin göbeğinde yükselen ‘rant kuleleri’ni her halde aynı derecede ‘kaçak’ saymak doğru olmaz.

Bütün mesele işin içinde ve özünde adaletin olmasıdır. Yaylada yapılan küçük bir evi yıkıp, şehirlerde, sahillerde ve ‘rant merkezleri’nde yapılan binalara dokunmamak büyük haksızlıklara yol açar. İcap ediyorsa ‘af’ da çıkarılsın, ama bu adaleti sağlayacak şekilde yapılsın.

Türkiye’deki uygulamaya baktığımızda adaletin sağlanamadığını ve kimileri yolunu dağlardan aşırırken, kimilerinin de düz ovada yol şaşırdığını görüyoruz. Bu noktalarda adalet sağlanamadıktan sonra hakikî bir kaynaşma olması da uzak ihtimal olarak görülüyor.