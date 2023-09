New York’tan gelen haber

Bu defaki ‘güzel haber’ Amerika’dan geldi. Habere göre, New York Belediye Başkanı Eric Adams, cuma vaktinde ve ramazan ayında iftar saatinde ezanın dışarıdan duyulabilecek şekilde okunabileceğini belirtmiş.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, düzenlediği basın toplantısında “Bürokrasiyi ortadan kaldırıyoruz ve açıkça söylüyoruz ki eğer herhangi bir ayinde veya ibadethanede iseniz, cuma namazı ezanını daha güçlü duyurmak için izin başvurusunda bulunmanıza gerek yoktur” demiş. İlgili habere göre Adams, çeşitli cami dernekleri ve Müslüman vakıf temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda, katılımcılara, “New York’ta inancınızı yaşamakta özgürsünüz. Gururluyum, sonunda bugün bunu gerçekleştiriyoruz” diye hitap etmiş. (AA, 30 Ağustos 2023)

İslam’ın, diğer inançlar gibi New York kültürünün önemli unsurlarından biri olduğunu ve camilerin, suça karşı mücadele ve düzensiz göçmenler konusunda büyük yardımda bulunduğunu belirten New York Belediye Başkanı Eric Adams, Müslüman liderlere hitaben, “Size hak ettiğiniz tanınmayı sağlamaya kararlıyız” şeklinde konuşmuş.

Müslüman toplum liderlerinin de Adams ve diğer yetkililere teşekkür ettiği toplantının sonunda, aynı kürsüden ezan okunmuş ve İngilizce açıklamasına yer verilmiş. Buna göre belediyenin aldığı karar doğrultusunda, ilk cuma gününden itibaren New York’ta ezan sesi, 12.20 ile 13.30 arasında ve ramazan aylarında iftar vaktinde “makul bir seviyede” tutulmak kaydı ile dışarıya verilebilecek.

Müjdeli haberlerin artarak duyulmasını her zaman temenni ediyoruz. New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın açıklamalarına bakılırsa, New York’da yaşayan Müslümanlar “güzel örnek” olmuş ve dolayısı ile ezana müsaade edilmiş oluyor. Yine belediye başkanının “camilerin suça karşı mücadele ve düzensiz göçmenler konusunda büyük yardımda bulunduğunu” beyan etmesi de çok dikkat çekici. Avrupa ya da Amerika’daki idarecilerin dikkatini çeken bu durum, neredeyse bizdeki bazı idarecilerin dikkatini çekmiyor. Camilerin ‘suça karşı mücadelede etkili” olması Müslümanların ve onların temsicilerinin “doğru temsil” vazifelerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.

Müslümanlara, camilere ve ezana muhabbet duyulması; orada yaşayanların vazifelerini yaptıklarını da akla getiriyor. Temennimiz, dünyanın her yerindeki Müslümanların “İslamı doğru şekilde yaşaması ve iyi örnek olması”nın engelleri aştığını görmesidir.

İnşallah New York’ta olduğu gibi benzeri güzel haberlerin başka şehirlerden ve ülkelerden de geldiğine şahit oluruz.