Silâh tüccarları kazansın diye mi?

Dünyanın barış yeri olmaması silâh tüccarlarının işine yarıyor ve onlar da her fırsatta kavgaları teşvik ediyorlar.

Savaşların, yeni üretilen silâhların denenmesi için çıkarıldığı ya da sürdürüldüğü çoğu defa dile getiriliyor. Nitekim Rusya’nın Suriye’de yüzlerce yeni silâhı denediği açıklanmıştı. Benzer bir durumun Ukrayna’da yaşandığı belli olmuş.

Konu ile ilgili haberde şu bilgiler var: “Ukrayna, savaş alanını savunma teknolojileri için bir test laboratuvarına dönüştürüyor. Ukrayna’da devlet destekli bir savunma girişimi, yabancı ülkeleri ve savunma şirketlerini, “silâhlarını Ukrayna’da denemeye” çağırdı. Resmî olarak başlatılan bu program kapsamında Kiev, müttefik hükümetlerin insansız hava araçları (İHA), deniz dronları, elektronik harp sistemleri ve yapay zekâ destekli ürünler gibi savunma teknolojisi prototiplerini savaş alanında test etmek üzere teslim etmelerini sağlayacak.

“Denemeler karşılığında, Kiev yönetimine bağlı olan bu girişim, kullanılan silâhların cephedeki performansına dair ayrıntılı bir rapor sunacak ve gerçek zamanlı yapılması gereken değişikliklere dair önerilerde bulunacak. Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, konuyla ilgili basın açıklamasında, “Bu, bir laboratuvarda simüle edilemeyecek bir deneyim elde etme fırsatı” ifadelerini kullandı. “Test in Ukraine” (Ukrayna’da test et) adı verilen bu süreç, Kiev destekli Brave1 tarafından koordine edilecek.

“Ukrayna’nın kurduğu Brave1, 2 yıl önce, Nisan 2023’te Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı öncülüğünde kuruldu. (...) Platformda bugüne kadar 3 bin 600’den fazla proje başvurusu alındı; bu kapsamda insansız hava araçları (İHA), elektronik harp sistemleri, yapay zeka destekli görüntüleme teknolojileri ve otonom kara/deniz platformları gibi alanlarda onlarca prototip cephede test edildi. Brave1 aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) tarafından da destekleniyor. (...) Platformun Avrupalı ortakları arasında İsveçli SAAB, Alman Rheinmetall, ABD’li Raytheon gibi dev savunma şirketlerinin bulunması da dikkat çekici. (indyturk.com, 18 Temmuz 2025)

Silâhların testi ve belki de geliştirilmesi için insanların öldürülmesi ve savaşların teşviki nasıl savunulabilir?

Her halde savaşların çıkarılması ve sürdürülmesi de bir “büyük plan”ın parçasıdır. Dünya kamuoyu “Savaş bugün biter, yarın biter” diye beklerken silâh tüccarları yeni denemeler için üretim yapıyor her halde...

Bu çirkin savaş çarkı mutlaka kırılmalı.