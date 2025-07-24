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24 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Zalimleri cesur adımlar durdurur

Faruk ÇAKIR
24 Temmuz 2025, Perşembe
Gazze’de yaşananlara haklı olarak itiraz ediyoruz, ama belki de yaşananların büyük çoğunluğunu bilmiyoruz, duymuyoruz. Çünkü Gazze üzerinde açıklanmayan bir ‘medya karartması’ da var.

Sosyal medya hesaplarında bazen el-Cezire TV kanalının yayınladığı görüntülere şahit oluyoruz ve “Bu haberler, bu görüntüler niçin Türkiye TV’lerinde yok” diye merak ediyoruz. Bir yandan merak ediyoruz, ama öte yandan gizli bir elin haberler üzerinde sansür uyguladığını da tahmin ediyoruz.

Gazze’de bazı çocukların açlıktan öldüğü haberleri duyuluyor, ama yaşanan ‘açlık felaketi’nin büyüklüğünü tam olarak bilemiyoruz. Aynı şekilde yıkılan binaların enkazından canlı insan çıkarmak için seferberlik yapıldığından da pek haberimiz yok. Bütün bunlar İsrail’in zulmünün büyüklüğünü gösteriyor.

Gazze’ye yardım götürmek için sembolik adımlar da atılıyor. Bu niyetle yola çıkan gemiler de var. İsrail, bunlara da müsaade etmiyor, ama ‘cesur insanlar’ yola çıkmaktan da geri durmuyor.

İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze’ye insanî yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) “Hanzala” gemisindeki Fransız Vekil Gabrielle Cathala, gemiye binmesini “sorumsuz girişim” olarak nitelendiren Fransız hükümetine tepki göstererek, Gazze konusunda siyasiler dahil herkesin uluslararası hukuka uyma yükümlülüğünün bulunduğunu hatırlatmış. 

İlgili haberde yer alan bilgiye göre Gazze’ye yardım için yola çıkan Handala (Hanzala) gemisinde Boyun Eğmeyen Fransa’nın (LFI) Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emma Fourreau dahil 6 Fransız bulunuyormuş. 

Fransız hükümetinin Gazze’ye havadan yardım ulaştırmak için insanî köprü kurmak dahil hiçbir şey yapmadığının altını çizen Fransız Vekil Gabrielle Cathala, “(Fransız hükümeti) Ülkemizi sorumsuz, ahlaksız ve kabul edilemez bir soykırıma ortak ediyor” görüşünü de paylaşmış. (AA, 21 Temmuz 2025)

İsrail ablukası altındaki Gazze’ye insanî yardım ulaştırmak için İtalya’nın Syracusa Limanı’ndan 13 Temmuz’da hareket eden Hanzala gemisinde aralarında aktivistlerin de bulunduğu 21 kişinin olduğu belirtiliyor.

Geminin Gazze’de yaşananlara ne ölçüde fayda sağlayacağını elbette bilemeyiz. Ancak önemli olan bu niyet ile yola çıkılmasıdır. Cesur Fransız vekilin hatırlattığı üzere, başta İslâm dünyası ve Türkiye olmak üzere bir bütün olarak “insanlık” Gazze’ye havadan “insanî yardım köprüsü” kuramaz mı?

Ölüm döşeğinde olan Gazze’ye mutlaka “insanî yardım köprüsü” kurulabilir ve kurulmalıdır. Türkiye’ye ise bu noktada öncü olmak yakışır. Unutmayalım, zulümler ancak cesur adımların atılmasıyla sona erer...

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