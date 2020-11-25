"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Öğretmenlerimizin derdi

Faruk ÇAKIR
25 Kasım 2020, Çarşamba
Türkiye’yi idare edenlerin de itirafıyla eğitimde arzu edilen seviyede değiliz.

Başta pek çok konudaki başarısızlıklarına çeşitli bahaneler bulan idarecileri, ne hikmetse eğitim noktasındaki eksikliği itiraf ediyorlar.

Cehalet en büyük düşmanlardan biri olduğuna göre, bu düşmanı mağlûp etmek için eğitime hak ettiği değer verilmelidir. Eğitime ne kadar ehemmiyet verilirse yine de fazla sayılmaz. 

Peki, eğitimde istenen seviyede olmadığımız itiraf edildiği halde gereği yapılıyor mu? Bu soruya keşke müsbet cevap vermek mümkün olsaydı. Sanki her şey yolunda, eğitim sisteminde sıkıntı yok gibi bir tavır sergileniyor. Oysa eğitim konusu sadece eğitim yılı başında ya da ‘Öğretmenler Günü’ vesilesi ile değil, Türkiye’nin ‘kalıcı gündemlerinden biri’ olmak durumunda. 

Eğitim ve öğretmenler konusu gündeme geldiğinde ekseriyetle öğretmenlerin aldığı ücretler ya da yaz tatilleri konuşuluyor. Sadece öğretmenlerin değil, maaş ile çalışan herkes geçim sıkıntısı çekmektedir. Dolayısıyla öğretmenlerin maddî sıkıntıları mutlaka halledilmeli, ancak mesele sade maaş ve maddî sıkıntılar değildir. Bu mesele hakkında fikir beyan ya da iyileştirme vaadlerini sıralayanlar çoğunlukla hadisenin maddî yönüne dikkat çekiyor. Ekonomik sıkıntılar eğitimin problemidir, ama ilk ve tek problemi olarak görülmemeli.

Her fırsatta ifade edildiği üzere eğitimdeki sıkıntıların doğru yönden tartışılması için işin içinde olan öğretmenler ve idarecilerin tavsiyeleri dikkate alınmalı. Ayrıca ihtisas sahibi olan sivil toplum kuruluşu ve diğer uzmanlar da problemin çözümü için tekliflerini ortaya koymalı. Belki de en önemli mesele, öğretmenleri, velileri ve öğrencileri dinlemektir. Bazı eğitimcilerle sohbetlerimiz sırasında, eğitim sisteminde yeni teklifleri dile getirme yolunun tıkalı olduğunu beyan ediyorlar. Bu yol açık olsa ve yaşanan sıkıntıları aşmak için öğretmenlerin teklifleri dikkate alınsa muhtemelen pek çok sıkıntı daha kolay aşılacak.

Eğitim meselesi bu kadar mühim olduğu halde niçin TV’ler başta olmak üzere sosyal medyada yeteri kadar gündem olamıyor? Öğretmenlere kulak veren, onların tekliflerini bir potada toplayan çalışmalar mutlaka yapılmalı. Ayrıca bu meselelerin tartışıldığı panel ve benzeri toplantılar düzenli şekilde yapılmalı ve çözüm teklifleri hayata geçirilmeli. Eğitim meselesini halletmiş ülkeleri örnek almak da bir yol değil mi? Başka konularda ülkeler örnek alınırken, eğitim konusundaki başarılı ülkeler niçin örnek alınmaz?

Tabiî ki okul ders kitaplarının muhtevası da çok önemli ve bunu tartışmaya bile başlamadık. İlk okuldan son okula kadar çocuklarımız gerçekten öğrenmesi icap eden bilgileri mi öğreniyor? Ve daha da önemli, öğrenebiliyorlar mı?

Okul, veli, öğrenci, öğretmen ve idareciler birlikte düşünmeli ve çıkış yolu mutlaka bulunmalı vesselâm.

Okunma Sayısı: 127
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu sistemde reform olmaz

    Öğretmenler Günü buruk kutlanıyor

    Tepeden dindarlaşma tutmadı

    Esnaf entübe oldu

    Biden'ın Dışişleri Bakanlığı'na getireceği Blinken'den ilk mesajlar

    Erdoğan - Putin görüşmesinde Dağlık Karabağ konuşuldu

    Dünyada son 24 saat

    Afrin'de bombalı terör saldırısı

    Türkiye'deki en yüksek vaka ve vefat sayısı gözlemlendi

    “Yapay Zeka” yatırımları öne çıkacak

    Tünelin sonunda ışık var

    Yüzde 60 aşılanırsa salgın durur

    Bu sistem Türkiye’yi, Türkiye bu sistemi taşımaz

    Tek adam rejimiyle 306 milyar dolar kaybettik

    Trump, Biden’in önünü açtı

    Kılıçdaroğlu: Almanya'yı da İtalya'yı da şiddetle kınıyoruz

    Arınç, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyeliği görevinden ayrıldı

    Bahreyn'i ziyaret edecek

    28 Şubat’ı solladılar

    Arınç’a: Ahmak - Çakıcı’ya: Ülküdaş

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Liderlere “FETÖ” soruları
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Siyasetin tevbeye ihtiyacı var”
    Cevher İLHAN

    “Adalet reformu”ndan “fitne ateşi”ne
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir şapka uğruna yâ Rab, ne cinayetler işlendi
    Genel

    Bu sistemde reform olmaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yoksulluğun mimarı dinsizliktir, zulümdür
    Genel

    Tepeden dindarlaşma tutmadı
    Süleyman KÖSMENE

    Vesvese ile iman gider mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Müslümanlığıma o kadar sevinmiyorum!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.