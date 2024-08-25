"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 AĞUSTOS 2024 PAZAR - YIL: 55

Olumsuz zirve

Faruk ÇAKIR
25 Ağustos 2024, Pazar
Türkiye’yi idare edenlerin, mevcut iktidarın yanlışların bedelini bütün bir millet ödüyor ve ödüyoruz. Ancak bu gerçekler kontrol altındaki medya vasıtasıyla gizleniyor ve hatta tam tersi propaganda yapılıyor.

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD), Uluslararası Para Fonu (IMF), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler (BM) gibi bilgileri ‘belge’lere dayanan kuruluşların ortaya koyduğu tablo, ülkemizin pek çok konuda ‘lider’ olduğunu gösteriyormuş. Fakat bu ‘lider’likte can sıkıcı bir ayrıntı var: Liderliğimiz olumsuz anlamda, can yakıcı alanlarda ve ‘sonda birincilik’ gibi bir durum. Bir öğrencinin, “Baba, koşuda birinci oldum. Ama sondan” demesi gibi bir durumla karşı karşıyayız. 

Elbette bu durum bizi ümitsizliğe sevk etmemeli. Ancak “Türkiye ve dünya gerçekleri”ni de görmek ve bilmek durumundayız. “Sondan birinci” olduğumuz konuları bilmeliyiz ki bunları düzeltme imkânımız olsun. Görmeyerek, inkâr edere, başkasını suçlayarak “lider ve birinci” olmak mümkün mü?

Konu ile ilgili haberlere bakılırsa, ülkemizin ekonomisindeki bozulma dünyadan ciddi anlamda ayrışmış. İlgili kaynaklara bakıldığında, Türkiye’nin ilk sıralarda yer aldığı ‘veriler’ bozulmadaki derinliği ve büyüklüğü ortaya koyuyor.

En çarpıcı olanlardan biri enflasyon rakamları. Buna göre, Haziran enflasyon verisiyle Türkiye açık ara farkla OECD ülkeleri içinde lider konumda bulunuyor. Türkiye’de enflasyon yüzde 71,6 olurken, hemen ardından gelen Kolombiya’da yüzde 7,2 ve OECD ülkeleri ortalaması yüzde 5,6 şeklinde açıklanmış. Enerji enflasyonu da haliyle yüksek. Haziran ayı verilerine göre, Türkiye’de enerji enflasyonu yüzde 89,8 olurken, Kolombiya’da yüzde 18,3, Belçika’da yüzde 15,1 ve OECD ülkelerinde ortalama yüzde 2,3 oranında görülüyor.

Bir başka liste, çocuklar ve gençler. Çocuk yoksulluğunda, Türkiye’de enflasyondaki yükselişle birlikte yaşanan gelir adaletsizliğinde bozulma artarken, bu listede ikinci sıra yer alıyor. Yine OECD verilerine bakıldığında ne eğitimde ne de iş hayatında yer alan 15-29 yaş aralığındaki gençlikte Türkiye yüzde 27,9 oranında yaklaşık 10 gençten 3’ünü sisteme alamamış görünüyor. (ekonomim.com, 23 Ağustos 2024)

Çalışma hayatı tablomuz da iyi değil. Türkiye’de haftada 60 saatten fazla çalışan kişilerin oranı yüzde 15,1 ile OECD ülkeleri içinde ilk sırada geliyor. ILO verilerine göre, Türkiye, gelişen ve gelişmekte olan ülke ekonomileri içinde, ortalama ücretlerin asgari ücrete en yakın olduğu ekonomilerin başında geliyor. Yani, ‘fukaralıkta eşitlik’ noktasında yol almaya devam ediyoruz.

Netice olarak bu tablo “Büyük Türkiye”ye yakışan bir tablo değil. Dert belli ise ‘çare’ de bellidir. İsraf devri son ermeli ve ‘hak, hukuk, adalet, liyakat’ devri başlamalı vesselam.

Okunma Sayısı: 41
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, Filistin Devlet Başkanı Abbas’ı Gazze’ye sokmuyor

    Yüksek faiz Türkiye’de şirketleri zombileştiriyor

    Kötü yönetiminizin bedelini millet ödüyor

    Şapka dayatmasına kutlama yarışı!

    Tokyo'da Filistin'e destek gösterisi

    UCM Başsavcısı: Netanyahu ve Gallant'ın yakalanması talebi bir an önce karara bağlasın

    Almanya’daki bıçaklı saldırıda 3 kişi öldü

    Yetki belgesi olmayan galericiler ilan veremeyecek

    Türkiye bunu hak etmiyor

    Şiddet okula kadar indi

    İsrail yine katletti

    'Evli olanlar daha sağlıklı'

    Aşırı sıcaklar ölüm sebebi

    Rusya ile kara devriyesi yeniden başladı

    Böyle devam ederse çiftçi kalmayacak

    İsrail, ateşkes müzakerelerini kalıcı işgal için kullanıyor

    Konkordato mağdurları ortaya çıkacak

    Şimdi ateşkese ihtiyacımız var

    İsrail, yardımları engelliyor

    En Çok Okunanlar

    Zafer AKINCI

    Müsbet hareket
    Hüseyin Topuz

    Günümüzün en korkunç hastalığı
    Faruk ÇAKIR

    Olumsuz zirve
    Mehmet Emin Bozkuş

    İdilli Molla Tahir’in Bediüzzaman hasreti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Çelik gibi bir metanet”
    Ahmet BATTAL

    Türkiye’nin çürük kuyruklu çocukları
    Mehmet KARA

    17-25 Aralık hatırlatması

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.