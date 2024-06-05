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5 HAZİRAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Vatandaşı dinler misiniz?

Faruk ÇAKIR
05 Haziran 2024, Çarşamba
Sadece ‘insan’ muayenesi değil, artık ‘araç muayenesi’ de vatandaşın gündemini meşgul eden önemli konular arasında yer alıyor.

Hatırlanacağı üzere Avrupa örneğinde olduğu gibi ülkemizde de uzun bir süredir arabalar artık ‘özel muayene istasyonları’nda belli aralıklarla kontrolden geçiyor ve muayene oluyorlar. ‘Hasta’ olan arabalara yola çıkma müsaadesi verilmezken ‘geçer’ not alanlar bir sonraki muayeneye kadar yollarda gezebiliyor.

Trafiğe çıkan araçların belli aralıklarla kontrolden geçmesi prensip olarak elbette çok isabetlidir. Ayrıca bu işin ‘özel firmalar’ tarafından yapılması da doğrudur. Fakat mesele gelip ‘ücret’e takılıyor. Bilhassa son yıllarda araç muayene ücretlerinin çok yüksek olduğu noktasında ciddi itiraz ve eleştiriler olduğu halde “Türkiye’yi idare edenler”in bu noktada millete kulak verdiği yok. Gerek sosyal medya ve gerekse konu ile ilgili haberlere bakıldığında vatandaşın haklı olduğu hemen anlaşılır. Esas dikkat çeken nokta, Türkiye’yi idare edenlerin vatandaştan gelen bu yöndeki itirazlara kulak vermemesidir. İdareciler araç muayene ücretlerinin fazla olmadığını düşünüyorlarsa çıkıp bu konuda açıklama yapmalıdırlar. Şimdiye kadar “Araç muayene ücretleri Türkiye şartlarında uygundur, doğrudur” dedikleri pek duyulmadı. Aksi yönde, “İtirazları duyduk. Gerekli incelemeler yapılacak. Fahiş fiyat varsa düzeltilecek” şeklinde açıklamalar da yapılmadı. Peki, bunca itiraz, bunca şikâyet kime yapılıyor ki! İdarecilere düşen, vatandaşın sesine kulak vermek değil mi?

Vatandaş özetle şöyle diyor: “Araç muayene istasyonlarında 10 ya da 15 dakikada aracımız muayene ediliyor. Şu anki tarifeye göre otomobil için 1800 TL’den daha fazla ücret alınıyor. Hiçbir parça değişmesi yapılmayan bir muayene için bu kadar para istemek haksızlıktır.”

Bu noktada yetkili olan ‘özel firma’ bu işi ihale ile almış durumda. Peki, muayene için hazırlanan tarifenin Türkiye şartlarına uygun olduğu söylenebilir mi? Bu noktadaki itirazlar niçin hiç dikkate alınmaz? İdareciler niçin gerekli açıklamaları yapmaktan kaçınır?

Geçen günlerde yapılan bir açıklamaya göre bu iş için yakında yeniden ihaleye çıkılacağı ifade edilmişti. Yapılan ilk ihalenin süresi dolmak üzere. Devlet için yeni bir gelir kapısı olacak bu ihalelerin adil, şeffaf ve hakkaniyetle yapılması beklenir. Aynı zamanda muayene fiyat tarifesi hazırlanırken belli kıstaslara uyulması da sözleşmelere ilave edilmelidir. Mesela, resmi enflasyonun yüzde 70 civarında olduğu açıklanan bir yerde araç muayene ücretlerine yüzde 100 ya da daha fazla zam yapılması kabul edilebilir mi?

Bu noktada ciddi şikâyetler olduğunu göre Türkiye’yi idare edenlere düşen görev, konuyu inceleyip vatandaşı ikna edecek şekilde açıklamalar yapmaktır. “Duymadım, görmedim, bilmiyorum” tavrını sergileyerek vatandaşa kulak tıkayanlar yanlış yapıyor vesselam.

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