Dr. Victor Puachet’den tavsiyeler (1)

Fransa’nın efsane doktorlarından cerrah, aynı zamanda sağlıklı hayat ve mutluluk prensiplerini araştırmakla insanların huzur içinde gelişerek, dengeli ve sağlıklı yaşamalarını sağlamak amacıyla yoğun çalışmalar yapan Dr. Victor Pauchet’nin (1869-1936) önemli bulduğumuz düşünce ve uygulamalarından faydalanmaya çalışacağız.

İnsan vücudunun fizyolojik faaliyetlerinin sağlıklı geliştirilmesi, ruh sağlığı ve güzel ahlâk prensiplerinin korunarak, yaygınlaştırılması düşünceleri, mutlu ve sağlıklı nesillerin yetişmesine destek sağlayacağından, uzun yıllardır hatırlanmayan Dr. Victor Pauchet (Puşe)’nin düşünce ve öğütleri ile sizleri baş başa bırakıyoruz.

“Âlem bir aynadır ki, içinde kendi aksini görürsün. Gülersen, o da güler, somurtursan o da yüzünü ekşitir.

“Tatlılık şiddete tercih olunur. İyilik kalkanını kullan, onun karşısında düşmanların, saldırı silâhlarını, zehirli oklarını terk edeceklerdir. İyilik silâhları yok eder.”

“Ahlâkî fayda, para karşılığında olmaksızın mübadele olunandır. İyi öğütler, güzel misaller ve ferahlatıcı sözler vasıtası ile etrafına iyi telkinlerde bulun.”

“İnsanlara karşı besleyeceğin güzel niyetlerde, cömert ol.”

“Büyüklük, ne maddî ne de manevî hiçbir ücret beklemeksizin vermektir.”

“Kendi kendinle, insanlarla ve eşya ile uyuşabilmelisin, halinden asla şikâyet etmemeli, ne insanlar, ne eşya, ne hadiseler, ne de kendin hakkında kötü şeyler söylememelisin.”

“Yıkmaya değil, yapmaya bak. Başkalarının hatalarını arama, bilâkis meziyetlerini gör.”

“İşlenmiş hatalar üzerinde duracağına, yapılması gereken yeniliği araştır.”

“Hiddete hiddetle, küfüre küfürle, kine kinle cevap verirsen uyuşamamazlığı çoğaltmış, ayrılığı zehirlemeye yardım etmiş olursun.”

“Ne insanlardan, ne eşyadan, ne de hadiselerden asla şikâyet etme. Bunların derhal iyi taraflarını ara.”

“Hislerini ve düşüncelerini kontrol etmelisin. Etrafındakilerin kusurlarını görür ve bilhassa bu kusurlara işaret edersen, kötü düşünüş denilen o fena alışkanlık, senin etrafında soğukluk doğurur.”

“Başkalarını kıracak ve sonradan pişman olacağın sözler sarfetme.”

“Vücudunun ve düşüncelerinin ne halde bulunduklarına dikkat et.”

“Hayatta tek amacım var. Bu amaç bedenî, fikrî, sosyal ve ahlâkî mükemmelleşmedir. Daima daha iyi.”

“Şuurunu yeniden terbiye etmek için yalnız bedenî, fikrî ve ahlâkî melekelerinin mükemmelleşmesini istemelisin. Bunları çoğalttığın zaman artık senden ayrılamayacak bir sermaye teşkil edeceklerdir.”

“İnsan nesli ileri gidicidir ve yaratılış herbirimize terakki meyilleri vermiştir.”

“Gündelik programını yap, oraya beden ve ruh terbiyeni de koy. Ve sebat et.”

“Beden kuvvetlerini, zekânı ve ahlâk kabiliyetlerini, aynı zamanda geliştirmelisin.”

“Hayat, bir sıra dökümden ve yeniden yapmadan ibarettir. Vücudunun bütün kısımlarını ve bilhassa dimağını mükemmelleştirmek için bu arasız değişikliklerden faydalanabilirsin. İnsan yaradılışının iyiliğe meyli vardır. Kendi iyiliğin için bu meyli geliştirmen gerekir. Hayatından son gayen, kendi kendinin mükemmelleştirilmesi olmalıdır.”

“Düşünceler hareket olur; iyimser düşünceler ise sağlık, başarı ve saadet getiricidir. Üstüne başına, vaziyetine, hareketlerine, sesine, sözlerine dikkat et.”

Son olarak Dr. Victor Pauchet’nin önemli bir tavsiyesi ile bitirelim: “Çoğu aileler hâlâ çocuklarını yetiştirmek ve onları hazırlamak için kuvvetlendirmek hususunda eksik veya yanlış bilgilere sahiptirler. Ana-babanın söz anlamadıkları bir nokta vardır: Yiyecek. “Yemeli, adamakıllı yemeli… Kuvvetli maddeler almalı… Mide insan makinesinin merkezidir, iştah yerinde olduğu zaman her şey yolundadır…” derler. İŞTE, HATA BURADAN ÇIKIYOR. Çocuklarınıza fazla yiyecek verirseniz, bu yiyeceklerin emilime uğrayacaklarını araştırmak zahmetine katlanınız. Diğer organlara: karaciğere, böbreklere, bağırsaklara, dolaşım sistemine, iç salgılara zararlı olabileceklerini kendi kendinize soruyor musunuz? Yalnız bir organ ile değil, bütün organizma ile alâkadar olmalıdır.”

SAĞLICAKLA KALIN.