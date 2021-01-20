Kereviz ile sağlıklı hayat

Sağlıklı bir hayat sürdürebilmek gayesiyle, organizmanın mu’cizevî ilâçlar ayarındaki gıda maddelerine olan ihtiyacı temel kaidesinden hareketle, aksatılmadan araştırılarak beslenme pratiğimize alınmaları, ihmal edilmemesi gereken bir hayat gerçeğidir.

Rezzak-ı Kerîm’in (cc) kudret, rahmet ve şifa laboratuvarı olan toprak hazinesinde hazırlanan ve bedene destek sağlayan bu nimetleri, ilgi alanımıza dahil ederek tanımaya çalışmamız, zamanımızda yaşanan birçok sağlık problemine pratik çözümler sağlayacaktır. Bunlardan bazılarına, geniş alandaki halkın beslenmesinde yeterli ilgi gösterilmediğinden, olağanüstü faydalarından yoksun kalınmaktadır. Bu harika nimetlerden birisi olan kerevizin bilinmeyen yönlerini, sağlıklı ve dengeli beslenmede sağladığı faydaları gözden geçirmeye çalışacağız.

Kereviz, tarihin eski devirlerinden beri, insan toplulukları tarafından besleyici bir gıda ve şifalı bir bitki olarak kullanılmıştır. Bir ikrâm-ı İlâhî olarak yumrularına, sap ve yapraklarına yüklenen zengin vitamin ve minerallerle, insan sağlığına büyük destekler sağlayan, bir şifa deposudur. “Kereviz, A vitamini açısından oldukça zengindir. Ayrıca C, B1 ve B2 vitaminleri, kalsiyum, demir, magnezyum ve potasyum mevcut. Sadece yaprakları bile, bütün bu besinleri ihtiva ediyor. Kereviz ayrıca, kolesterol düzeyini düşürmeye yardımcı olan falit ve kanseri önlemede etkin olduğu düşünülen KUMARİNLER de ihtiva etmektedir. Kereviz, bakteri ve mantarlar üzerinde son derece etkili olan polietilen maddeler ihtiva eder. Bu madde midede yanmalara da iyi gelir ve kan akışını düzenler.” 1

Kereviz nimeti, organizmanın bütün sistemlerini destekleyen yapısı ile, harika sonuçların kaynağıdır. Bu koruyucu ve tedavi edici özellikleri bilinmediğinden, halk arasında yaygın kullanım alanına ulaşamamıştır. Kereviz tüketimi, halk arasında arttırılabildiğinde birçok hastalığın oluşması engellenebileceği gibi, sağlıklı bir organizmaya da imkân sağlayacaktır. Organizmanın savunmasında “Kereviz, en güçlü iltihap giderici (Antibiyotik etkili) yiyeceklerden biridir. Bakteri, mantar ve VİRÜSLERİN toksinlerini çözdükten sonra, bağırsaklarda ve karaciğerde kalan atıklarını atar. Kereviz aynı zamanda, iyi bakterilerin gelişimine de katkıda bulunur. Kereviz tüketmek, bağırsakları alkalize etmenin en iyi yoludur. Böylece bağırsaklarınız da dahil olmak üzere, her yere sirayet etmiş olan toksik asitler ortadan kaldırılır. Bu süreç, bağırsak yollarınızın arındırılması ve onarılması bakımından idealdir. Kereviz bunun yanı sıra, ENZİM ve yardımcı enzimler de ihtiva eder, midedeki hidroklorik asidi yükselterek, besinlerin çürümeye uğramadan, kolayca sindirilmesini sağlar. Bu da birçok gasrointestinal (mide-bağırsak) düzensizliğinin önlenmesine katkıda bulunur. Beslenme alışkanlığınıza kereviz suyunu eklemek, farkına varılmayan amonyak gazının, bağırsak yollarına sızmasıyla oluşacak diş çürümeleri, zihin bulanıklıkları gibi sağlık sorunlarına yol açan amonyak geçirgenliğinin önlenmesinde etkilidir. Böbrek işlevlerini destekler. Mineral tuzları sayesinde, zihni ve düşünceleri rahatlatır ki, zihin bulanıklığı ya da bellek kaybı gibi durumlardan muzdaripseniz, anahtar konumda bir öneme sahiptir.

Tiroit hastalıkları ve düzensizlikleri, KARACİĞER YAĞLANMASI, kronik bitkinlik ve MİGREN riskini azaltır, buna ilâveten STRES yönetimine katılır, DNA’nızı onarır. Kereviz suyunun yararları sayılacak olursa, bütün zamanların en sağaltıcı içeceklerinden birini oluşturur.” 2

Kereviz nimetinin harika faydaları, İslâm hekimlerinin dikkatli nazarından kaçmamıştır. Bunların en meşhuru olan İBN-İ SİNA “Kereviz güzel kokuludur. Onun yapraklarının yemeği ilâç gibidir. Gaz gidericidir; tıkanıklıkları açar, terletici ve ağrı gidericidir. Öksürük ve nefes darlığına yararlıdır. Kerevizin bütün mide hastalıklarına iyi geldiği söylenmiştir. Kereviz tohumu, vücutta su toplanmasına karşı iyi gelir, karaciğeri temizler ve ısıtır. Mesaneye, böbreklere iyi gelir. Mercimekle kaynatılıp içilirse, vücuttaki zehirlerin (özellikle kurşun zehirlenmesi) etkisini kaldırır.” 3 demektedir.

Kereviz nimetinden detaylı bilgiler veren, bir başka hekimimiz Davûd el ANTAKÎ ise, “Kereviz, sarılık tedavisine destek sağlar. Dalak hastalıklarına, idrar zorluğuna, küçük mesane ve böbrek taşlarının düşürülmesine fayda sağlamaktadır. Bronşit ve nefes darlığı ve bağırsak gazlarını rahatlatır. Karaciğer başta olmak üzere bütün organları ve organizmada biriken zararlı ilâç kalıntılarını arındırır. Eklem ağrılarını rahatlatır. Kereviz suyu, bir miktar nar suyu ile birlikte bala karıştırılıp içilirse, organlarda biriken ZEHİRLİ ATIKLARDAN eser bırakmaz. Kereviz tohumunun sağladığı faydalar, asıl yumrularından daha etkilidir. Siyatik ağrılarına ve ödeme faydalıdır.

Hamile ve süt emziren hanımların yemeleri uygun değildir. Kereviz hindiba, marul ve sirke ile birlikte yenirse, istenmeyen etkilerini ortadan kaldırarak, faydalarının artmasını sağlar.” 4

Kereviz nimeti yüksek tansiyon, diyabet ve sinir yorgunlukları gibi, daha birçok hastalığa şifa ve deva olan etkisiyle, olağanüstü değerde ilâç bitkidir. Bu nimetten faydalanmanın, çeşitli yolları bulunmakla birlikte, ençok yemeklerde tüketilmesi uygundur. İmkânı olanların, mevsiminde günde bir bardak limonlu kereviz suyu içmeleri, başta KARACİĞER olmak üzere organlara değerli bir hediye olacaktır. Ayrıca günde bir gram toz haline getirilmiş kereviz tohumunun su ile içilmesi, şifa ve deva olmaya vesile olacaktır. Çok faydalı ve hazırlaması pratik olan bir tarifi, sağlıklarına önem verenlere takdim ediyoruz. 250 gram kereviz rendelenerek, yeteri kadar yoğurt ile karıştırılır. Yeşil dalları da ince doğranarak ilâve edilir. Bir çay bardağı sızma zeytinyağı ile bir tatlı kaşığı toz kekik, 2-3 diş sarımsak ve tuz karıştırıldıktan sonra, cam bir kaba alınarak, üzerine bir miktar ceviz serpilir. Yemeklerin yanında destek gıda olarak alınabilir. Unutulmamalıdır ki, Kereviz gıda olmakla beraber, geniş etkili ilâçlar kombinasyonudur.

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) Dr. David GROTTO, Hayat Kurtaran 101 Yiyecek, s. 204 Martı Yayıncılık.

2) Anthony WILLIAM, Hayat Değiştiren Yiyecekler, s.170 Nemesis Kitap 2019.

3) İbn-i SİNA, El- Kânûn Fi’t- Tıbb, c. 2 s. 342, Çev. Prof. Dr. Esin Kahya, Akm Yayınları 2017.

4) Davûd el ANTAKÎ, Tezkiret Ûlûl Elbâb, c. 1 s. 608, Dar el Kûtûb el İlmiyye 1998.