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24 KASIM 2019 PAZAR - YIL: 50

Kolesterol ile barışmak (4)

Feyzullah ERGÜN
24 Kasım 2019, Pazar
ŞAM FISTIĞI:

Zengin lif kaynaklarının yanında potasyum, magnezyum, fosfor gibi mineraller, B1, B6, E vitaminleri ve yüksek antioksidan maddeleriyle, destekleyici bir gıdadır. “Vücudun her alanındaki kan akışını genişletmek için, kan damarlarının genişlemesine yardımcı olan, aminoasit arginin bakımından zengindir. Kalp hastalıkları ile savaşmada ve kan dolaşımını düzenlemek için, diyetlere eklenen mükemmel bir destektir. Kalorilerinin % 20’si, üç hafta boyunca şam fıstıklarından oluşan sağlıklı deneklerde, düzelen HDL seviyeleri ile toplam kolesterolde azalma belirlenmiştir. Ayrıca, düzenli yer fıstığı tüketiminin, trigliseridi düşürdüğünü, kalp ve damar hastalıklarını önlemeye katkısı olan, besinlerin artışıyla diyet kalitesini geliştirdiğini göstermiştir.

TARÇIN: Lif, demir ve kalsiyum açısından oldukça zengindir. Çinliler, tarçının bünyeyi güçlendirdiğine ve insanı gençleştirdiğine inanırlar. Tarçının lipidi (kan yağları) azalttığı, kanda pıhtılaşmalara engel olduğu ve iltihap çözücü özellikler taşıdığı, ispatlanmıştır. Yapılan araştırmalar Tip 2 şeker hastalığı olan insanlarda, günlük tarçın kullanımının (günde 6 gramdan fazla olmamak şartıyla) serum şekerini azalttığını ve trigliserid, LDL kolesterol ve total kolesterol oranlarını düşürdüğünü, ortaya koymuştur.” 15

 YOĞURT: Evde yapılan yoğurt, kolay sindirildiği gibi, antioksidan özelliklerinden dolayı, uzun yaşayan insanların tavsiye ettiği, harika bir nimettir. Yoğurt LDL ve HDL kolesterol oranlarını geliştirerek, dengede kalmasını sağlar. Araştırmalar sonucu anlaşıldığına göre, “uzun ömürlü insanların çoğunun, ortak özelliği, HDL kolesterolün yüksek olmasıdır.” 16 Jelatin ve değişik katkı maddeleri ile yoğunlaştırılmış yoğurtlardan, SAĞLIĞA BİR DESTEK UMULMAMALIDIR.

 BALIK YAĞI: Omega-3, LDL kolesterolü düşürmede etkili olduğundan “trigliseridleri düşürmeye yardımcı olur. HDL kolesterolü yükseltir. EPA ve DHA kaynağı olarak, balık yağının günde 3-9 gram, tüketilmesi önerilir.

 KARNIYARIK OTU TOHUMU: Günde 10 gram karnıyarık otu tohumu, bol miktarda su ile birlikte, düzenli olarak alınması, hem kolesterolü düşürmeye hem de gaz ve şişkinliği, önlemeye yardımcı olacaktır. Böylece total kolesterolü % 5, LDL kolesterolü de % 9 oranında azalttığı görülmüştür. Bununla birlikte, yulafın da kombine edilebileceği bildirilmiştir.” 17

 YEŞİL ÇAY: Günde 3 bardak içilecek yeşil çayın, total kolesterol ve LDL kolesterolü azalttığı, HDL kolesterolünü ise, yükselttiği denenmiştir. “12 hafta süren bir araştırmada ise, siyah çayda daha yüksek miktarda bulunan THEAFLAVİNLER, total kolesterolü % 11.3, LDL kolesterolü ise % 16.4 azaltmıştır.

 ZENCEFİL ÇAYI: 0.25- 1 gram zencefil, bir fincan taze kaynatılmış sıcak su içine eklenir. Ağzı kapalı olarak 20 dakika demlenip, süzülür ve 1-2 fincan içilir.

 ZERDEÇAL: Yapılan deney çalışmalarında zerdeçalın, LDL kolesterolü ve total kolesterol seviyelerini düşürdüğü tesbit edilmiştir. 1992 yılında yapılan araştırmada, 7 gün zerdeçal verilen hastalarda, total kolesterol düzeyinde % 12 azalma ve HDL kolesterol düzeyinde de % 30 artış olduğu bildirilmiştir.” 18 Ayrıca çörekotu tohumu tozundan, günde bir tatlı kaşığı alınmasıyla, kolesterol ve trigliseridi düşürmede fayda sağlamaktadır. Yemeklere, günde 10 gram kadar çemen tozu ilâve edilerek tüketilmesi, kolesterolün düşürülmesinde, etkili olduğu görülmüştür.

Sonuç olarak, kolesterol konusunda varılan noktanın, yol ayırımında, bizi kolesterolün zararlarından koruyup, barışmamızı sağlayacak, Şafi-i Hakikî’nin (cc), küre-i arz eczahanesinde istif edilen nimetlerin, beslenmede tüketilmesiyle, gereksiz ilâçlara da ihtiyaç duyulmayacaktır. Unutulmamalıdır ki, “insan kötü kolesterolü düşürmek için, mutlaka kötü yağları bırakmalıdır. Kötü kolesterol hapları, ömür boyu kullanıldığında, korkunç kolesterol dengesizliği olur ve bu dengesizlik, vücudu çok kötü etkiler.” 19 Onun içindir ki, kolesterolün zararlarından korunabilmek için, sağlıksız yağlarla depolanmış ve birer KOLESTEROL BOMBASI olan kek, cips ve çeşitli çerezler, katkılı yoğurt ve peynirler, dondurma ve şarküteri ürünlerini ve ihtiva ettikleri, katkı maddelerini inceledikten sonra, satın almaya karar verilmesi, SAĞLIĞIMIZIN SİGORTASI OLACAKTIR.

SAĞLICAKLA KALIN

Dipnotlar:

13) Dr. David GROTTO, Age. s. 143.

14) Age. s.221.

15) Age. s. 334.

16) Prof. Dr. Canfeza SEZGİN, Tam Şifa, s. 571, Hayykitap 2016.

17) Age. s. 576.

18) Age. s. 578.

19) Dr. Aidin SALİH, Son Söz, s. 91, Yitik Şifa Yayınları 2019.

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