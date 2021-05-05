"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Mehdi el Yemenî’den hikmetler (4)

Feyzullah ERGÜN
05 Mayıs 2021, Çarşamba
İnsan sağlığının korunmasında başvurulan uygulamaların önemli bir kısmı, evde kolaylıkla hazırlanabilen ve kendi el yapımız olan macunlar ve toz halindeki karışımlardır.

Hazırlaması kolay ve zevkli olan bu çalışmanın, denenmiş ve faydaları görülmüş ürünlerinden birkaç tanesinin hazırlama şeklini tarif etmeye çalışacağız. Karın boşluğundaki organları, zararlı maddelerden arındıran, vücudu birçok hastalığın etkisinden koruyan ve alındığında hastalıkların yerleşme alanlarına engel olan, etkili bir karışımın formülünü tarif ediyoruz.

Sarı Sabır: 10 gram, Tere Tohumu: 40 gram, Çörekotu: 40 gram, Karabiber: 40 gram

Zencefil: 40 gram, Kara Halile: 40 gram.

Havanda dövülerek toz haline getirilir. Yeteri kadar süzme bal ile karıştırılarak, macun haline getirilir. Her gün aç halde iken, bir ceviz miktarında alınır. Denenmiş ve faydaları görülmüştür.

Mide fonksiyonlarını güçlendiren, balgam salgılanmasını kesen ve organizmayı biriken zararlı atıklardan arındıran, hazırlaması kolay bir karışım tarifi ise:

Karabiber: 25 gram, Zencefil: 25 gram, Nebat Şekeri: 50 gram toz haline getirilerek, karıştırılır. Sabah aç halde iken, akşamları da uykudan önce olmak üzere, birer tatlı kaşığı miktarında alınır.

Vücut sağlığını özellikle de sinir sistemini güçlendiren, enerji ve kuvvet kaynağı olarak, güzel ve sağlıklı bir gıda şeklinde hazırlanabilen bir tarifin hazırlanması ise:

Haşlanmış Nohut: 100 gram, Nebat Şekeri: 75 gram, Çam Fıstığı: 50 gram, Kuru Üzüm: 100 gram.

Haşlanmış nohut ezilerek, nebat şekeri ile iyice karıştırılır. Üç gün süre ile her akşam kuru üzüm ve çam fıstığı ile birlikte, bir yemek kaşığı miktarı yenir. Üçer gün aralıklarla, ihtiyaca göre birkaç kür devam edilebilir. Organizmaya büyük kuvvet, bağışıklık sistemine de direnç sağladığı gibi, devamlı kullanılması halinde, vücut sağlığına devamlı destek sağlamış olur. Denenmiş ve faydaları görülmüştür.

İ’LEM, sağlıklı halde iken, dengeli ve ölçülü beslenmenin, tıbbın bütün dallarından daha önemli olduğu unutulmamalıdır. Sağlıklı bir diyet uygulaması, hastalık durumlarındaki ilâç kullanımından hayırlı olduğu, tıbbî bir kuraldır. Bu açıdan bakıldığında, tıbbı iki kısma ayırabiliriz. Birincisi: sağlıklı halin devam ettirilebilmesi için, sağlık ve hijyen kurallarına uyularak, gerçekleştirilen bir hayat tarzıdır. 

İ’LEM (bil ki), vücudun mevcut olan sağlığının korunması, belli kurallara bağlanmıştır. Sağlıklı yaşayabilmek için bu kurallara uyulması gerekir. Bu kurallar ise, sağlıklı ve ölçülü yemek, içmek, vücudun hareket ve dinlendirilmesine önem vermek, uyku ve uyanıklık hallerini düzenli halde yaşamak, nefsin meşrû olmayan isteklerinden korunmanın yanında, vücudun aza ve organlarını yaradılış gayelerine uygun bir şekilde kullanmaktır.

Sağlıklı yemek, tok karna yani taam taam üstüne yememektir. Âlim ve hekimlerin söz birliği ile SEYYİD ÜL HÛKEMA VEL ÛLEMA (hekîm ve âlimlerin efendisi) olarak kabul ettikleri, Peygamber-i Zî-şân Efendimiz (asm) buyurdular ki: “Âdemoğlu, mideden daha şerli bir kap doldurmaz. Âdemoğluna belini doğrultacak birkaç lokmacık yeterlidir. 

Ancak (nefsinin galebesiyle) illa da mideyi doldurma işini yapacaksa, bari onu üçe ayırsın: Üçte birini yemeğe, üçte birini suya, üçte birini de nefesine tahsis etsin, üçte birinden fazlasına yemek koymasın.” 

Başka bir hadis-i şeriflerinde ise: “Mide hastalıkların kaynaklandığı yer, perhiz yapmak ise, TEDAVİNİN ESASIDIR.” kaidesini buyurmuşlardır. Sağlıksız gıdalarla, gelişigüzel şekilde kendini doyurmayı alışkanlık haline getiren kişinin, çeşitli hastalıklarla karşı karşıya kalacağı bilinmelidir. Kolay ve refah seviyesi yüksek hayat şartlarında yaşayanların, hafif gıdalarla beslenmeleri uygun olacaktır. Ağır işlerde çalışanların, sindirimi zor olan gıdaları yemeleri, zararlı olmamakla beraber, mutedil, salih yani uygun ve uyumlu gıdalarla beslenmeleri, daha sağlıklı olacaktır.

Beslenmede alışılmış adete göre, sabah ve akşam olmak üzere, günde iki öğün yenmesi, sağlıklı hayat için en uygun olanıdır. Gıdanın midede sağlıklı şekilde sindirilebilmesi için, iyice çiğnenmesi çok önemlidir. Yemeğe BESMELE ile başlanır ve HAMD ederek kalkılır. TAAM TAAM ÜSTÜNE yemek, helâk olmaya sebep olur. İlimden, faydalanacağın kadarını öğren. 

Bir hekîm, İran hükümdarına, hiçbir hastalığın, o ilâç ve tedbirle bir arada bulunamayacağı durumu tavsiye ederken: “Acıkmadan yemek yeme, yemek yersen doymadan kalk. Bunu uygularsan, ÖLÜM HARİÇ, hiçbir illetten şikâyetin olmaz.” demiştir. Aynı cinsten olan gıdaların, bir arada yenmesi sindirimi zorlaştıracağından, bu çeşit beslenmeden uzak durulmalıdır; (et-yumurta veya balık-yoğurt gibi). Yemeğin üzerine su içilmesi, sindirim faaliyetini bozacağından, doğacak zararlardan korunmak için, dikkatle sakınılmalıdır. İçilecek suyun saf, temiz ve berrak olmasına dikkat edilerek, içilecek miktarın, hızlı olmamak şartıyla üç nefeste içilmesi, en sağlıklı olan bir şekildir. Her nefeste BESMELE ile başlamak, arada ve en sonunda HAMD ile bitirmek, en huzurlu ve ferahlatacak bir davranış şeklidir. Vallahû Teâlâ â’lem.

SAĞLICAKLA KALIN.

Okunma Sayısı: 252
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gelişme özgür basınla mümkün

    Turkuaz kart verilmeyenler ne yapacak?

    İntiharları önlemek için planınız var mı?

    Uygur çocuklar ailelerinden koparılıyor

    İngiltere ve ABD, Rusya ve Çin’e karşı

    Patates zam şampiyonu

    Müteahhitlere 2.15 milyar daha

    Küresel salgında son durum

    İDSB: En yüksek sesle ifade ediyoruz ki Kudüs Müslümandır ve öyle kalacaktır

    Dışişleri Bakanlığı: Türk heyeti, Kahire'de temaslarda bulunacak

    İnsan Hakları Eylem Planı için takip kurulu oluşturuldu

    Türkiye'de son 24 saat

    Bakanlıktan pazar yerlerine ilişkin yeni genelge

    Çay kazanını parçaladı

    Karadeniz’de rant talanına son verilsin

    Türkiye’de eleştiri tehdit sayılıyor

    Camilerde itikâf gözaltıları

    Pakistan’dan İslamofobi ile mücadele çağrısı

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları paylaşıldı

    Açılma, 6-8 haftalık bir sürece yayılmalı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    19 yıl sonra geldiğimiz yer
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tek adamcılığın artık sona ermesi temennisiyle
    Ahmet BATTAL

    Muhalife itikâf neden yasak
    Cevher İLHAN

    “Dinî programlar”da da siyasî propaganda
    Süleyman KÖSMENE

    Aşı orucu bozar mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    İslâm korkusunu yaymayın
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Emanetin emin ellerde Kutlular Ağabey
    Genel

    İntiharları önlemek için planınız var mı?
    Raşit YÜCEL

    Okçular Tepesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.