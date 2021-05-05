Mehdi el Yemenî’den hikmetler (4)

İnsan sağlığının korunmasında başvurulan uygulamaların önemli bir kısmı, evde kolaylıkla hazırlanabilen ve kendi el yapımız olan macunlar ve toz halindeki karışımlardır.

Hazırlaması kolay ve zevkli olan bu çalışmanın, denenmiş ve faydaları görülmüş ürünlerinden birkaç tanesinin hazırlama şeklini tarif etmeye çalışacağız. Karın boşluğundaki organları, zararlı maddelerden arındıran, vücudu birçok hastalığın etkisinden koruyan ve alındığında hastalıkların yerleşme alanlarına engel olan, etkili bir karışımın formülünü tarif ediyoruz.

Sarı Sabır: 10 gram, Tere Tohumu: 40 gram, Çörekotu: 40 gram, Karabiber: 40 gram

Zencefil: 40 gram, Kara Halile: 40 gram.

Havanda dövülerek toz haline getirilir. Yeteri kadar süzme bal ile karıştırılarak, macun haline getirilir. Her gün aç halde iken, bir ceviz miktarında alınır. Denenmiş ve faydaları görülmüştür.

Mide fonksiyonlarını güçlendiren, balgam salgılanmasını kesen ve organizmayı biriken zararlı atıklardan arındıran, hazırlaması kolay bir karışım tarifi ise:

Karabiber: 25 gram, Zencefil: 25 gram, Nebat Şekeri: 50 gram toz haline getirilerek, karıştırılır. Sabah aç halde iken, akşamları da uykudan önce olmak üzere, birer tatlı kaşığı miktarında alınır.

Vücut sağlığını özellikle de sinir sistemini güçlendiren, enerji ve kuvvet kaynağı olarak, güzel ve sağlıklı bir gıda şeklinde hazırlanabilen bir tarifin hazırlanması ise:

Haşlanmış Nohut: 100 gram, Nebat Şekeri: 75 gram, Çam Fıstığı: 50 gram, Kuru Üzüm: 100 gram.

Haşlanmış nohut ezilerek, nebat şekeri ile iyice karıştırılır. Üç gün süre ile her akşam kuru üzüm ve çam fıstığı ile birlikte, bir yemek kaşığı miktarı yenir. Üçer gün aralıklarla, ihtiyaca göre birkaç kür devam edilebilir. Organizmaya büyük kuvvet, bağışıklık sistemine de direnç sağladığı gibi, devamlı kullanılması halinde, vücut sağlığına devamlı destek sağlamış olur. Denenmiş ve faydaları görülmüştür.

İ’LEM, sağlıklı halde iken, dengeli ve ölçülü beslenmenin, tıbbın bütün dallarından daha önemli olduğu unutulmamalıdır. Sağlıklı bir diyet uygulaması, hastalık durumlarındaki ilâç kullanımından hayırlı olduğu, tıbbî bir kuraldır. Bu açıdan bakıldığında, tıbbı iki kısma ayırabiliriz. Birincisi: sağlıklı halin devam ettirilebilmesi için, sağlık ve hijyen kurallarına uyularak, gerçekleştirilen bir hayat tarzıdır.

İ’LEM (bil ki), vücudun mevcut olan sağlığının korunması, belli kurallara bağlanmıştır. Sağlıklı yaşayabilmek için bu kurallara uyulması gerekir. Bu kurallar ise, sağlıklı ve ölçülü yemek, içmek, vücudun hareket ve dinlendirilmesine önem vermek, uyku ve uyanıklık hallerini düzenli halde yaşamak, nefsin meşrû olmayan isteklerinden korunmanın yanında, vücudun aza ve organlarını yaradılış gayelerine uygun bir şekilde kullanmaktır.

Sağlıklı yemek, tok karna yani taam taam üstüne yememektir. Âlim ve hekimlerin söz birliği ile SEYYİD ÜL HÛKEMA VEL ÛLEMA (hekîm ve âlimlerin efendisi) olarak kabul ettikleri, Peygamber-i Zî-şân Efendimiz (asm) buyurdular ki: “Âdemoğlu, mideden daha şerli bir kap doldurmaz. Âdemoğluna belini doğrultacak birkaç lokmacık yeterlidir.

Ancak (nefsinin galebesiyle) illa da mideyi doldurma işini yapacaksa, bari onu üçe ayırsın: Üçte birini yemeğe, üçte birini suya, üçte birini de nefesine tahsis etsin, üçte birinden fazlasına yemek koymasın.”

Başka bir hadis-i şeriflerinde ise: “Mide hastalıkların kaynaklandığı yer, perhiz yapmak ise, TEDAVİNİN ESASIDIR.” kaidesini buyurmuşlardır. Sağlıksız gıdalarla, gelişigüzel şekilde kendini doyurmayı alışkanlık haline getiren kişinin, çeşitli hastalıklarla karşı karşıya kalacağı bilinmelidir. Kolay ve refah seviyesi yüksek hayat şartlarında yaşayanların, hafif gıdalarla beslenmeleri uygun olacaktır. Ağır işlerde çalışanların, sindirimi zor olan gıdaları yemeleri, zararlı olmamakla beraber, mutedil, salih yani uygun ve uyumlu gıdalarla beslenmeleri, daha sağlıklı olacaktır.

Beslenmede alışılmış adete göre, sabah ve akşam olmak üzere, günde iki öğün yenmesi, sağlıklı hayat için en uygun olanıdır. Gıdanın midede sağlıklı şekilde sindirilebilmesi için, iyice çiğnenmesi çok önemlidir. Yemeğe BESMELE ile başlanır ve HAMD ederek kalkılır. TAAM TAAM ÜSTÜNE yemek, helâk olmaya sebep olur. İlimden, faydalanacağın kadarını öğren.

Bir hekîm, İran hükümdarına, hiçbir hastalığın, o ilâç ve tedbirle bir arada bulunamayacağı durumu tavsiye ederken: “Acıkmadan yemek yeme, yemek yersen doymadan kalk. Bunu uygularsan, ÖLÜM HARİÇ, hiçbir illetten şikâyetin olmaz.” demiştir. Aynı cinsten olan gıdaların, bir arada yenmesi sindirimi zorlaştıracağından, bu çeşit beslenmeden uzak durulmalıdır; (et-yumurta veya balık-yoğurt gibi). Yemeğin üzerine su içilmesi, sindirim faaliyetini bozacağından, doğacak zararlardan korunmak için, dikkatle sakınılmalıdır. İçilecek suyun saf, temiz ve berrak olmasına dikkat edilerek, içilecek miktarın, hızlı olmamak şartıyla üç nefeste içilmesi, en sağlıklı olan bir şekildir. Her nefeste BESMELE ile başlamak, arada ve en sonunda HAMD ile bitirmek, en huzurlu ve ferahlatacak bir davranış şeklidir. Vallahû Teâlâ â’lem.

SAĞLICAKLA KALIN.