Müslümanlar tarafından İspanya’nın fethi, İspanya için iyilik oldu

AVRUPA’NIN ÜZERİNE DOĞAN İSLÂM GÜNEŞİ - Hazırlayan: Feyzullah Ergün

İslâm’ın fethi İspanya için bir iyilik oldu. Çünkü bu fetih önemli bir sosyal devrim meydana getirdi; ülkeyi yüzyıllardır inim inim inleten dertlerin büyük bir kısmını ortadan kaldırdı. Müslümanlar şu usûle göre yönetiyorlardı: vergiler, eski yönetimlerinkine nispetle tamamen aşağıya çekilmişti. Toprak kölesi çiftçiler veya hayatından memnun olmayan köleler tarafından ekilip biçilen devasa şövalyelik hâlindeki alanları zenginlerden aldılar ve oraları ekip biçen kimseler arasında eşit şekilde taksim ettiler. Yeni sahipler büyük bir gayretle çalıştılar ve çok iyi mahsul elde ettiler. Ticaret, ezici kısıtlamalar ve ağır vergilerden kurtuldu ve adamakıllı gelişti. Bu da yeni bir enerji ortaya çıkardı. Bütün bu tedbirler, Müslüman egemenliğinin daha başında hüsn-ü kabul görmesine sebep olan genel bir ferahlık sağladı.

Kaynak:

Reinhart Pieter Anne Dozy (1820-1883), İspanya Müslümanları Tarihi, c. 2 s. 43.