Tıbb-ı Nebevî’den şifa kaynakları (4)

İlaç meyvelerden olan hurma, sofra-i Nebevî’nin gıda ve deva nimetlerinden, aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’de övülen cennet ikramı bir mucizedir.

Sağlıklı beslenebilmek için gereken bütün vitamin, mineral ve protein deposu olarak HEDİYE-İ RAHMAN olan hurma, sıcak iklim, kuru toprak ve ağaçtaki faaliyet sonucunda, bütün esbap perdelerini yırtan, hikmet ve şifa sırlarıyla yüklü azim bir nimet-i ilahiyedir. Tıbb-ı Nebevî’nin vazgeçilmeyen devalarından biri olan hurmanın faydalarını, sağlık ve hastalık hallerinde kullanma şekillerini yaşam tarzımıza uygulamakla da, güç ve destek kazanmayı araştırmaya gayret edeceğiz.

Hurma, GIDA ve DEVA ihtiyacını tek başına giderebilen ANTİTOKSİN etkisiyle vücudu, özellikle de gözleri güçlendiren ve zengin ANTİOKSİDAN etkisiyle SERBEST RADİKALLERİ arındıran bir gıda olduğundan, organizmanın fizyolojik fonksiyonlarını güçlendirir. Vücut ve beyin faaliyetlerini geliştirir, ihtiva ettiği yüksek demir oranıyla ANTİANEMİK (kan yapıcı) destek sağlar. Mide ve diğer sindirim organlarının fonksiyonlarını güçlendirir. “KARACİĞER fonksiyonlarını güçlendirir. Huy ve davranışlara yumuşaklık kazandırır. Özellikle çam fıstığı ile yenirse, vücuda diğer gıdalardan daha fazla kuvvet ve direnç sağlar. Hurma, meyve olduğu gibi, hem gıda hem deva, sirkesi yapılırsa sağlıklı içecek olabileceği gibi, tatlı ihtiyacını da karşılar. AKCİĞER hastalıklarına fayda sağlayarak, göğsü yumuşatır. Kadın hastalıkları ve doğum hallerinde şifaya vesile olur. İftarda bir hurma yemek, düşen şeker oranını (HYPOGLİSEMİ) hızlı bir emilimle dengeler. Hurmanın azim bir özelliği, İlâhî kudretin mucizesiyle yüklenen yüksek MANGNEZYUM oranının ANTİKANSEROJEN etkisidir. Beslenmelerinde hurmaya yer verenlerin kansere karşı güvenli ve isabetli bir savunma mekanizması geliştirebilecekleri Allah-û a’lem anlaşılmıştır.” 1

Birçok hastalığın faydalı ilacı olan hurma, kabızlık sıkıntısına karşı bağırsakları yumuşatır. Öksürük ve akciğer enfeksiyonlarına fayda sağlar. Diş etlerini güçlendirir. Kalp ve böbrekleri hastalıklardan korur. Yorgunluk, bitkinlik, eklem ağrıları ve stresten koruyup, dinlendirerek ferahlatır. Baş dönmesi, kanamalı hemoroid sıkıntılarında, mide kanamasında ve yaraların hızla kapanmasında şifaya vesile olur.

Tıp dünyası giderek artan bir ilgiyle hurma nimetini araştırarak, harika bir sağlık hazinesi olduğunu, klinik ve laboratuvar deneyleri sonucu ispatlamıştır. Çok geniş bir literatürle tanıtılan hurma, detaylı bilgilere girmeden bakıldığında: “İnsan yalnız hurma yiyerek günlerce yaşayabilir, bence deprem çantasında suyun yanında olması gereken ilk gıda maddesidir. KANSER hastaları için de çok önemlidir. Özellikle KEMOTERAPİ alan kanser hastalarının günlerce hiçbir şey yiyemediği dönemler olur, hurma bu dönemlerde hastaya hem yüksek besin değeri, hem içerdiği besin ögelerinin çabuk kana karışma özelliği hem de az miktarda tüketilerek, çok fazla besin ögesi alabilme şansı verir. Hurma o küçücük gövdesinden beklenmeyecek kadar kuvvetli antioksidanlardan oldukça zengin. Hatta bir bilimsel çalışma tüm kurutulmuş meyveler arasında en fazla antioksidan bileşiğe ve POLİFENOL oranına hurmanın sahip olduğunu gösterdi. Henüz etki mekanizması tam olarak bilinmiyor ama onca şeker içeriğine rağmen hurma, şeker hastalarının kan şekerini, sofra şekeri gibi yükseltmiyor. Europen Journal of Clinical Nutrition’da yayınlanan çalışma 32-67 yaş arası yetişkinler üzerinde yapılan araştırma sonucunda, hurma ve hurmalı yoğurt tüketiminden sonra insanların kan şekerlerindeki artış oranları takip edilmiş, sonuçta hurmanın tek başına veya yoğurtla tüketildiğinde düşük glisemik indekse sahip olduğu saptanmış! Yoğurtla tüketildiğinde, bu daha da belirgin olmuş.” 2

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) Dr. Müsfir el Zahranî, et Tedavi vel İlac, s.208, Daret Tıybet el Hadra 2010

2) Dr. Elif GÜVELOĞLU, Kanser İyileşir, s.235, Hayykitap 2015