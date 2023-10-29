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29 EKİM 2023 PAZAR - YIL: 54

Tıbbın gelişmesinde İbn-i Nefis gerçeği (6)

Feyzullah ERGÜN
29 Ekim 2023, Pazar
14- HİNDİBA, organlarda tıkanan kanal ve damarları açar. İhtiva ettiği faydalı maddeler beyin, karaciğer ve mide fonksiyonlarını güçlendirir. Ayrıca göz sağlığına da, destek sağlar.

15- HELİLE, midenin iç yapısını güçlendirir. Kara helile cildi güzelleştirir, Kabilî olan cinsi duyguları, HAFIZA ve BEYİN FONKSİYONLARINI güçlendirir. Sirozda ve hemoroit sıkıntılarında fayda sağlar.

16- KUŞKONMAZ, ihtiva ettiği arındırıcı maddeler organlarda, özellikle böbrek ve karaciğerde tıkanan kanalları açar. Sarılıkta faydalı olup, diüretik (idrar söktürücü) etkisi vardır. Özellikle de, SIRT AĞRILARINDA fayda sağlar.

17- GÜL, bal ile hazırlanan karışımı, KARACİĞER ve MİDEYİ kuvvetlendirerek, sindirim fonksiyonlarına yardımcı olur. Beyin yorgunluklarında huzur verir. Vücut kokusuna ferahlık ve güzellik katar.

18- ZENCEFİL, sindirimi kolaylaştırır. Karaciğer ve mide üşütmelerinde uygun destek sağlar. HAFIZAYI güçlendirir. Davranışlara uyum ve yumuşaklık kazandırır.

19- ZEYTİNYAĞI, organizmayı güçlendirerek, yaşlanmayı geciktirir. Saçları besler ve kuvvet verir.

20- KEREVİZ, bağırsaktan kaynaklanan şişkinliği giderir, kanallardaki tıkanıklığı açar. Vücudu terletir, ağrıyı keser. Ağız kokusunu güzelleştirir. Karaciğer, böbrek, dalak ve mesaneye destek sağlar. İdrar sıkıntıları ve SİROZDA faydalı olup, mesanedeki küçük taşları düşürür. Öksürüklerde de, rahatlatıcıdır.

21- MUZ, fazla tüketmemek şartıyla, boğaz ve göğüs yanmalarına (Reflüden kaynaklanan) fayda sağlar. 

22- NERGİZ, beyinde tıkalı damar ve kanalların açılmasına fayda sağlar.

23- BAL, organizmayı atıklardan arındırarak, tıkanıklıkları açar. ANTİOKSİDAN etkilidir. Enfekte yaraları temizler. Gözün görme fonksiyonlarını güçlendirir. 

24- KEKİK, organizmayı arındırarak, ferahlık verir. Bağırsak gazlarını ve şişkinliği giderir. Sindirimi güç olan besinlerin, sindirimini kolaylaştırır. Mide fonksiyonlarını güçlendirerek, arındırır. İdrar söktürücüdür. Gözün görme kabiliyetini güçlendirir. Kalça ve baldır ağrılarında, kaynatılıp içilerek veya ağrılı bölgeye masaj yapılarak fayda sağlanabilir.

25- REYHAN, kalp fonksiyonlarını güçlendirir. Su serpilerek koklandığında, uyku verir. Hemoroitte fayda verir.

26- RAVEND, ciltteki çil ve lekeleri giderir. Ev sirkesi ile karıştırılarak sürüldüğünde, travmalara ve kemik çatlamalarına fayda sağlar. Mide ve karaciğer hastalıklarında destekleyici etkisi bulunmaktadır. Bronşit, sarılık, böbrek ve mesane hastalıklarında, tedaviye destek verir.

27- REZENE, tıkalı kanal ve damarları açar. Gözün görme kabiliyetini güçlendirir. İdrar söktürücüdür. Soğuk suda bekletilerek içilirse, GASTRİTTE fayda sağlar.

28- ELMA, kalp ve mide fonksiyonlarını güçlendirir.

29- HARDAL, balgam söktürücüdür. Organizmayı atık maddelerden arındırır. Çilleri giderir. Ödemleri çözer. Egzamada, uçuk ve deri iltihaplı deri enfeksiyonlarında, fayda sağlar. Eklem ağrıları ve sinüzitte rahatlatıcı etkisi bulunmaktadır. Midede tıkanan enzim kanallarını açar.

30- SİRKE, ev yapımı sirke şiş ve ödemleri engeller. Sindirim fonksiyonlarını güçlendirir. Balgam söktürücüdür. Egzama, uçuk, iltihaplı deri enfeksiyonları ve yanıklarda fayda sağlar. YORGUNLUĞU giderir. Gargara yapılırsa, diş ağrısı ve dişeti hastalıklarında faydalıdır. Gülyağı ile karıştırılıp sürülürse, baş ağrılarını keser.

Dünya tıp tarihinin büyük üstadlarından olan İbn-i Nefis’ten yazılabilecek bilgiler, daha fazla sürdürülebilir. Burada sonlandırarak, dünya hayatında kitaplarından başka kimsesi kalmayan İbn-i Nefis’in ruhunu Fatihalarla sevindirmemiz, bizleri de hayırlı nesiller olmaya ve olgunlaştırmaya ulaştıracaktır.

SAĞLICAKLA KALIN.

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