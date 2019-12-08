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8 ARALIK 2019 PAZAR - YIL: 50

Vücudun hacamat ile arındırılması - 2

Feyzullah ERGÜN
08 Aralık 2019, Pazar
İnsan sağlığının dengelenmesi, büyük oranda dolaşımdaki kanın atıklardan arındırılmasıyla sağlanabilir.

Tıbbî hacamat metoduyla arındırılan kan, ölü veya hasarlı hücrelerden, enfeksiyon kaynağı mikroorganizmalardan ve kimyevî katkı maddelerinden arındığı için, gerçekleşen detoks işlemi ile sağlıklı performansına kavuşacaktır. İlâhî şifa kaynaklarından, insanlara ilham ve vahiy yoluyla, zaif olarak ve aciz nev-i beşere, bir çare-i şifa olarak ikram ve lütufla bildirilmiştir. Hastalıklardan yıpranan insan organizmasına, destekleyici ve kurtarıcı en güçlü yardım, tıbbî hacamatla sağlanmaktadır. 

Müslüman hekimlerin asırlarca hikmetlerini araştırarak, uyguladıkları hacamat Sünnet-i Seniyyesi, insanlara şifa ve huzur kaynağı olmuştur. Hatta kolay ve zararsız bir metot olduğu için, el becerisi gelişmiş kişiler tarafından, rahatlıkla uygulanagelmiştir. Modern tıp araştırmalarında, hacamatın insan vücuduna olan eşsiz faydaları gözlendiğinden, tıp çevrelerinde geniş kabul görmeye başlamıştır. 

Hacamatın sağladığı fayda ve destekler şu şekilde sıralanmaktadır: “Kas ve tendonlarda derin bir rahatlama sağlar. Peristaltizmi (bağırsak hareketleri) düzenler, bağırsak spazmlarını rahatlatır. Düzgün dolaşım, oksijenlenme ve kan detoksifikasyonunu (arınma) teşvik eder. Durgun cilde kan akışını arttırarak, cildin gerilmesini sağlar. Lenfatik drenajı (kandaki atıkların dışarı atılması) teşvik eder. Akciğerlerdeki tıkanıklığı kaldırır. Hareketle artan kas ağrılarını ve selüliti azaltır. Sırt ağrısı, romatizmal sorunlar ve kas spazmlarını rahatlatmak için çok etkilidir. Bölgede birikmiş toksinleri serbest bırakarak, kan ve lenf damarlarının dolaşımını arttırır. Yüksek kan basıncı, anksiyete, yorgunluk, kronik baş ağrısı, fibromiyalji (kulunç) ve nevralji gibi birçok hastalık için fayda sağlar. Sinir sisteminin sedasyonunu (dinlenme, sükûnet) sağlar. Beyindeki kimyevîleri dışarı alarak, stres ve depresyonu azaltır. İlâçların istenmeyen yan etkilerini azaltır, bunların kalıntılarını temizler ve ilâç toksisitesi riskini azaltır. Vücuttan gaz, toksin ve zararlı kolesterol (LDL) atılımı sağlanır. Akıl ve hafıza gelişir. Vücudun onarım sistemi (anabolizma) harekete geçer. Tıbbî hacamat yaptıran kişilerde, lenfatik sistem daha güçlenir ve buna bağlı olarak bağışıklık sistemi de güçlenir. Bugünün dünyasında, hacamat (CUPPİNG) soğuk algınlığı, kronik ağrı ve iç organ problemleri gibi sorunları, geniş bir yelpazede tedavi etmek için, hem batı’da hem de doğu’da sağlık profesyonelleri tarafından kullanılan popüler ve etkili bir tedavi haline gelmiştir.” 5

İslâm tıp kaynaklarında, detaylarıyla açıklanan hacamatın inceliklerinden bilgiler veren büyük âlim Celâleddin-i Sûyutî (ra) tıp konusundaki eserinde: “Hacamat yaptırmak, damardan kan aldırmaktan veya akıtmaktan, daha güvenli ve faydalıdır. Bazı hekimler; damardan kan aldırıp akıtanların, sağlıklı ve güvenli kalabildiklerine, hacamat yaptıranların da, nasıl hastalanabildiklerine hayret ettiklerini ifade etmişlerdir. Sağlığı korumada en güvenilir ve kalıcı bir yol, hacamattır. Sağlıklı yaşayabilmek için insan, HACAMATTAN DAHA GÜVENLİ KORUNMA METODU BULAMAMIŞTIR. Hacamat yapan ve yaptıran, kanatmaya başlarken Fatiha Sûresi ile Âyet-el Kürsî’yi okurlarsa, kişi hastalığından şifaya kavuşur. Hacamat yaptırdıktan bir saat sonra, yemek yenebilir. Tuzlu ve ekşi yemeklerden sakınmalıdır. Ayın ortasında hacamat yaptıranın kanında biriken ölü hücreler, vücuttan dışarı atılır. Hacamat yaptıran, kanının iyice arınması için, kaliteli buğday ekmeği ile ev yapımı sirke yemelidir. Ayrıca hindiba ile birlikte bal yenirse, faydalı olur. Hacamat yaptıranlar keçi eti, mercimek, ekşi yoğurt ve yumurta sarısını yememelidir. Seksen yaşını geçenlere hacamat uygulanmaz” 6 demektedir.

Destekleyici tıp araştırmalarında, yapılan uygulamalı klinik çalışmalarda, tıbbî hacamatın damar tıkanmalarını açmak için en doğru çözüm olduğu ispatlanmıştır. Vücutta biriken toksin ve metabolizma atıklarının atılmasıyla, çeşitli hastalıkların önüne geçilebileceği gözlenmiştir. 

Yapılan araştırmalarda, aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) olgularında, kan basıncı normale düştü. Düşük kan basıncı (hipotansiyon) söz konusu olduğunda, kan basıncı normale yükseldi, hacamat vücudu sanki resetledi. EKG’de kalp ritminin hattı, düzenli aralıklı hale geldi. Kırmızı kan hücrelerinin sayısı (eritrositler) normalleşti. Hemoglobinin azalmış düzeyde olması durumunda (kansızlık), hacamat sonrasında hemoglobin seviyeleri normale yükselmiş, sonuçta oksijen transfer aktivitesi ve faaliyeti artmıştır. 

Karaciğer hasarı olan olgularda, karaciğer enzimleri makul sınırlar içine girmiştir. Kan şekeri yüksek olguların % 83.75’inde kan şekeri düzeyi normale geldi. Kandaki ürik asit miktarı vak’aların % 66’sında düştü. 

Olguların kolesterol ve trigliserid yağ düzeyleri % 75 oranında düştü. Hacamatın muhtemel bazı tesirlerini ortaya koyabilecek bir çalışmada, tamamlayıcı tıbba yönelik metotlarda bir uzman olan, David Parker hacamat neticesinde elde ettiği kanları, mikroskop altında incelemiştir. 

İnceleme sonucu, hacamat kanında bakteriyel aktiviteden de kaynaklanabilen yüksek seviyelerde TOKSİK ve KİMYEVÎ maddelerin bulunduğunu tesbit etmiştir.” 7

Hacamat, uzun yıllardır başta Almanya, Fransa ve İngiltere olmak üzere birçok Avrupa ülkesi ile ABD’de bilimsel olarak araştırılıp, uygulanmakta ve her geçen gün artan sayılarda, yaygınlık kazanmaktadır. 

SAĞLICAKLA KALIN

Dipnotlar:

5) Dr. T. Tümer, Age. s. 41.

6) Celâleddin-i Süyutî, Er Rahme Fit’tıb vel Hikme, s. 137, Dar al Kütub el ilmiyye 2010.

7) Dr. T. Tümer, Age. s. 54.

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