10 maddelik beyanname Meclis Müzesine asılmalı

Yeni Asya Gazetesi’nin eğitimci ve edebiyatçı yazarı İslam Yaşar, Bediüzzaman Said Nursi’nin TBMM’de neşrettiği 10 maddelik beyannamesinin Meclis Müzesine asılması gerektiğini söyledi.

SALİH SÜTÇÜOĞLU - İZMİR

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin vefatının 63. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma programı vesilesi ile İzmir’e gelen Yeni Asya Gazetesinin eğitimci ve edebiyatçı yazarı İslam Yaşar, İzmir Tüyap Kitap Fuarındaki Yeni Asya Neşriyat Standında okuyucuları ve ziyaretçilerle sohbet ederek kitaplarını imzaladı.

Akşam da İzmir Yeni Asya Kültür Merkezinde Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Ankara’ya gelişinin 100. yılı ve TBMM’de neşrettiği 10 maddelik Beyanname ile ilgili bir seminer verdi. İslam Yaşar: “Genç Nur Talebelerinden, özellikle üniversiteli gençlerimizden şunu bekliyoruz ki, Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Ankara’ya geldiği 1922 yılında, Cumhuriyetimizin kuruluşu sırasında TBMM’de neşrettiği 10 maddelik beyannamenin orijinalini bulup, bir tablo ile Meclis Müzesine asılmasını sağlamalarıdır. Bu mutlaka yapılmalıdır.

Latince okunuşu da ilave etti

“Osmanlıca bu beyannamenin yanına Latince okunuşu da ilave edilmeli ki, ziyaret edenler Cumhuriyetin kuruluş yıllarında Üstadımızın Meclis-i Mebusanı nasıl ikaz ettiğini ve onlara nasıl bir yol haritası çizdiğini görmelidir” dedi. “TBMM, bu beyannamedeki hususları bu gün de dikkate alarak ona göre hareket etmelidir” diye ilave etti. İslam Yaşar, İzmir Ödemiş’te “Risale-i Nur’da hayat ve ölüm hakikati” konulu sohbeti ile başladığı üç günlük programını Pınarbaşı beldesi Yeni Asya Kültür Merkezindeki “Hayat apartmanı yıkılıyor” konulu dersi ile tamamladı.

İZMİR FUARI’NDA YENİ ASYA STANDI DOLDU TAŞTI

11-19 Mart tarihleri arasında düzenlenen İzmir Kitap Fuarı’nda kitapseverler Yeni Asya Neşriyat Standına yoğun bir ilgi göstererek, çok sayıda kitap satın aldı.

Fotoğraf: YENİ ASYA

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