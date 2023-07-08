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8 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Kurbanla kardeşliği paylaştık - Afrika ve Asya'daki kardeşlerimizin yüzü güldü

08 Temmuz 2023, Cumartesi 17:15
Avustralya Nur Vakfı ve Yeni Asya Vakfı, Somali, Etiyopya, Sudan, Sri Lanka, Pakistan ve Lübnan gibi çeşitli ülkelerde kurban keserek yüz binin üzerinde insanın et yemelerine vesile oldu.

Kurban bağışları için teşekkürler
İslam coğrafyası ve kurban
Kurbanlarımız kesildi
Avustralya Nur Vakfı kurban hizmeti veriyor

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK

Avustralya Nur Vakfı gönüllüleri Nuri ve Yasin, 2023 Kurban Bayramında kurban kesimi için Etiyopya'ya giderek kurban organizasyonunu yerinde incelediler.

Avutralya Nur Vakfı Başkanı Fatih Yargı, Yeni Asya’ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: Vakfımız, Müslüman Afrikalı ve Asyalı kardeşlerimize destek ve yardım sağlamak amacıyla dünyanın her yerinde fakir ailelere hizmet götürmeye gayret etmektedir.

"Avustralya Nur Vakfı" ve "Yeni Asya Vakfı" olarak, Somali, Etiyopya, Sudan, Sri Lanka, Tayland, Pakistan ve Lübnan gibi çeşitli ülkelerde kurban keserek yüz binin üzerinde insanın yılda bir kez et yemelerine vesile olmuştur.


Avutralya Nur Vakfı Başkanı Fatih Yargı, Bayramda kurban kesimi ile ilgili yapılan çalışmaları anlattı.

Bağışçılara teşekkür

Kurban faaliyetlerimizde Türkiye'den, Avrupa'dan ve Avustralya'dan yüzlerce gönüllü kardeşimiz görev almıştır. Kurban sahiplerinin bizi tercih edip vekâlet vermeleri bizler için iftihar kaynağıdır.

Vakfımız adına Etiyopya'da iç savaştan ve Sudan'daki karışıklıktan kaçan mülteci kamplarında kurban kesilip mültecilere bizzat kendimiz yardımları dağıttık ve onların hayır duasını siz bağışçılarımız adına aldık.

Ayrıca, bu uzak bölgelerdeki yerel toplum ekonomilerine destek sağlamak suretiyle, sürdürülebilir bir şekilde gelişmelerini ve geçimlerini bir nebze de olsa destekledik.

Nuri ve Yasin, "Avustralya Nur Vakfı"nın Kurban programının bölgede oluşturduğu derin izleri gözlemlediler ve bu projenin bir parçası olmak için gayretli çalışmalarda bulundular.  Farklı yardım faaliyetlerinde bulunuldu.

Farklı yardımlar yapıyoruz

"Avustralya Nur Vakfı", fakir ailelere yardım etmek ve güzel dinimizin bize öğrettiği yardımlaşma hasletini yaşatmak amacıyla birçok ülkede kurban kampanyalarını düzenlemektedir.

Vakfımızın adı ve faaliyetleri bu şekilde her yere yayılmıştır. Vakfımız o bölgelerde farklı yardım faaliyetlerinde bulunmaktadır. Gıda yardımı, sağlık, eğitim katarakt ameliyatları, temiz içme suyu, yetim çocuk yardımları ve giyim gibi farklı yardımlar götürmekteyiz.

Oralarda Risale-i Nur'ların tanıtımı yapılmaktadır. Vakıf, kurbanlıklar için en iyi fiyatları ve en uygun kurbanları bulmak için müzakereler yaparak programın etkisini maksimum düzeye çıkarmaktadır.

Destek olmaya devam edin

Vakıf, yıllardır bölgede kurduğu ilişkiler ve gayretli çalışmalarıyla yardım programlarını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Bu çabalar, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yüreğinde büyük bir mutluluk ve şükran duygusu oluşturmaktadır.

Umarız bu güzel amaçlara destek olmaya ve kurban ruhunu sevgi, merhamet ve umutla dünyaya yaymaya devam ederiz.

Dünya genelindeki kardeşlerimiz, "Avustralya Nur Vakfı"nın onları unutmadığını ve en iyi şekilde yardım etmeye çalıştığını bilmelidirler."

Etiketler: kurban bayramı
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