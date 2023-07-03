"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Kurban bağışları için teşekkürler

Yeni Asya'dan Size
03 Temmuz 2023, Pazartesi
Bir Kurban Bayramını daha geride bıraktık. Bir kez daha tebrik ediyoruz.

Her sene olduğu gibi Avustralya Nur Vakfı ile Yeni Asya Vakfının organize ettiği yurtdışı kurban bağışlarına bu yıl daha yoğun bir katılım oldu.

Kurban kesimleri Somali, Etiyopya ve Sri Lanka gibi ülkelerde kılınan bayram namazlarının ardından, Avustralya Nur Vakfından gelen gönüllü ekiplerin nezaretinde İslamî usullere uygun olarak gerçekleştirildi.

Kesilen büyükbaş kurbanlıkların eti, çoğu yılda ancak bir defa et yüzü gören fakir ailelere dağıtıldı.

Ahalinin hayır duasını alan bağışçılarımız, bir nebze de olsa fakir insanların yüzlerinin gülmesine vesile oldu.

Kurban bağışları aynı zamanda, kurbanlıkların satın alındığı ve kesimlerinin yapıldığı ülkelerde hayvancılık ve ziraatle geçimlerini sağlamaya çalışan besici ve çiftçilere ve dolayısıyla ülke ekonomilerine de katkı sağladı.

Bağışçılarımıza, gönüllü ekiplerimize ve organizasyonda görev alan diğer bütün arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz.

Allah razı olsun ve kesilen kurbanları kabul etsin.

***

ONLİNE BAYRAMLAŞMA

Yönetim Kurulumuzun tertiplediği online bayramlaşma programı, bayramın ikinci günü EuronurTV yayınıyla gerçekleştirildi.

Takdimciliğini yazarımız Cenk Çalık’ın üstlendiği program Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik’in açış konuşmasıyla başladı ve Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Kaşlıoğlu’nun okuduğu Risale-i Nur dersiyle devam etti.

Ardından gazetemiz bölge sekreterleri ile çalışanlarımızın bayram tebrik mesajları yayınlandı.

Muhabbet ve kaynaşmaya vesile olan program ülkenin ve dünyanın her tarafındaki okuyucularımız tarafından ilgi ve takdirle takip edildi.

Programa katılan ve organizasyon ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Sıkıntı ve krizlerin aşıldığı, muhabbet ve uhuvvet manalarının daha da kuvvet bulduğu ortamlarda nice bayramlara inşaallah.

Okunma Sayısı: 293
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kültürel kuraklaşma kapıda

    Termometreler 38 dereceyi gösterecek

    Demokrasiden uzaklaştıkça ekonomi daralıyor

    En düşük emekli maaşı asgarî ücrete eşitlenmeli

    İktidar kaşıkla veriyor, bankalar kepçeyle alıyor

    Yardıma muhtaç hane sayısı 1 milyon arttı

    Artık yerli hastalara bakmıyorlar

    İran, İsveç'e yeni büyükelçi göndermeyi askıya aldı

    Hacılar, Medine'de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i -Aleyhissalatu Vesselam- selamlıyor

    Almanya: Fransa'nın istikrarını tehlikede

    Taksiciler en çok bu konularda şikayet edildi

    İstanbul'daki barajlarda son durum?

    Bir ayda 55 kişi boğularak öldü

    Fransa'daki protestolar İsviçre'ye de sıçradı

    Bir facia daha: Kanarya Adaları'na giden bottaki 51 düzensiz göçmen öldü

    ABD, İsrail'e 25 adet F-35 savaş uçağı satacak

    Kurban Bayramı tatilinde 17 bin 774 trafik kazası meydana geldi

    Paris'teki Şanzelize Caddesi'nden turistler dahil herkes tahliye edildi

    Sudan’daki çatışmalar Bayram günlerinde de durmadı

    En Çok Okunanlar

    Orhan Ali YILMAZ

    Putin’in şu Kur’ân sevgisi...
    Yeni Asya'dan Size

    Kurban bağışları için teşekkürler
    Abdil YILDIRIM

    Mukaddes yolun mutlu yolcuları -2
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Sorumluluklarımız var
    M. Said ZEKİ

    Yavaşla ve tazele ümitlerini!
    Mehmet KARA

    Gençleri bekleyen büyük tehlike
    M. Latif SALİHOĞLU

    Koca çınarın son iki sultanı
    Süleyman KÖSMENE

    Sevap kazanma hissi ne zaman tehlike olur?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Uhuvvet ruhu ve şahs-ı mânevî

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.