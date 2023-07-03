Kurban bağışları için teşekkürler

Bir Kurban Bayramını daha geride bıraktık. Bir kez daha tebrik ediyoruz.

Her sene olduğu gibi Avustralya Nur Vakfı ile Yeni Asya Vakfının organize ettiği yurtdışı kurban bağışlarına bu yıl daha yoğun bir katılım oldu.

Kurban kesimleri Somali, Etiyopya ve Sri Lanka gibi ülkelerde kılınan bayram namazlarının ardından, Avustralya Nur Vakfından gelen gönüllü ekiplerin nezaretinde İslamî usullere uygun olarak gerçekleştirildi.

Kesilen büyükbaş kurbanlıkların eti, çoğu yılda ancak bir defa et yüzü gören fakir ailelere dağıtıldı.

Ahalinin hayır duasını alan bağışçılarımız, bir nebze de olsa fakir insanların yüzlerinin gülmesine vesile oldu.

Kurban bağışları aynı zamanda, kurbanlıkların satın alındığı ve kesimlerinin yapıldığı ülkelerde hayvancılık ve ziraatle geçimlerini sağlamaya çalışan besici ve çiftçilere ve dolayısıyla ülke ekonomilerine de katkı sağladı.

Bağışçılarımıza, gönüllü ekiplerimize ve organizasyonda görev alan diğer bütün arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz.

Allah razı olsun ve kesilen kurbanları kabul etsin.

***

ONLİNE BAYRAMLAŞMA

Yönetim Kurulumuzun tertiplediği online bayramlaşma programı, bayramın ikinci günü EuronurTV yayınıyla gerçekleştirildi.

Takdimciliğini yazarımız Cenk Çalık’ın üstlendiği program Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik’in açış konuşmasıyla başladı ve Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Kaşlıoğlu’nun okuduğu Risale-i Nur dersiyle devam etti.

Ardından gazetemiz bölge sekreterleri ile çalışanlarımızın bayram tebrik mesajları yayınlandı.

Muhabbet ve kaynaşmaya vesile olan program ülkenin ve dünyanın her tarafındaki okuyucularımız tarafından ilgi ve takdirle takip edildi.

Programa katılan ve organizasyon ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Sıkıntı ve krizlerin aşıldığı, muhabbet ve uhuvvet manalarının daha da kuvvet bulduğu ortamlarda nice bayramlara inşaallah.

