"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EKİM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

En büyük hayali gerçekleşti

04 Ekim 2021, Pazartesi 15:46
Osmanlı'nın en büyük hadis medreselerinden 2. Murat'ın yaptırdığı Dar'ül Hadis Camisi'nin imamı Doğa Erkol, çocukluğunda görev yapmayı hayal ettiği camide çalışmanın mutluluğunu yaşıyor.

Doğduğunda ailesi tarafından adının verildiği, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiği ve 2000'li yıllarda gerçekleşen restorasyon çalışmalarına katıldığı camide imam olarak görev yapan Erkol, çevreci kimliğiyle ön plana çıkan eserin güzelliğinin korunması ve geleceğe taşınması için çaba sarf ediyor.

Edirne'de, Sultan 2. Murad Han tarafından Tunca Nehri kıyısında 1434'te yaptırılan camide, 3 yıldır görev yapan 38 yaşındaki Erkol, caminin, hayatının merkezinde yer aldığını anlattı.

Çocukluğunun ve gençlik döneminin tarihi camide geçtiğini söyleyen Erkol, "İsmimin konulduğu, Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğim, restorasyonunun her aşamasında hizmet ettiğim camide resmi olarak görev yapmak en büyük hayalimdi. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Bahçesinde oyunlar oynadığı ve Kur'an okumayı öğrendiği caminin restorasyonunda ve düzenlenmesinin her aşamasında gönüllü olarak çalıştığını dile getiren Erkol, şöyle konuştu:

"Bu caminin minaresi yoktu, yapımında çalıştım. Dışarısı mezbelelik haldeydi, insan boyunda otlar vardı, onların temizlenmesinde görev aldım. Devletimizin, milletimizin ve cemaatimizin katkılarıyla hep beraber burayı ihya etmeye çalıştık. Benden önceki imamız Mahmut Eroğlu hocamız bu çalışmalara öncülük etmişti." 

Cami içerisinde ve bahçesinde çocukken oyunlar oynadığını belirten Erkol, "Bizlerin elinden tutan hocalarımız sayesine camiye, cemaate, dine ve İslam'a gönül vermeye, hizmet etmeye çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Burada imamlık yapmak benim en büyük hayalimdi. Ailemle, çocuklarımla bu bahçede vakit geçirdiğim için, hizmet ettiğim için bir kat daha mutluyum." dedi.

Çevreci kimliğiyle ön plana çıkıyor

Önceki yıllarda Türkiye'nin "en çevreci camisi" ödülüne layık görülen ibadethanenin, ödülü yeniden kazanması ve güzel bir şekilde geleceğe taşınması için çaba sarf ettiğini kaydeden Erkol, şöyle devam etti:

"Çevre çalışması yaparken çevre bilincini gençlere ve herkese aşılamaya çalışıyoruz. Çevre bizim için çok önemli, dünya kötü bir yöne doğru gidiyor. Biz de camimizden başlayıp ne yapabiliriz, camiyi nasıl güzelleştirebiliriz diyerek camimizdeki tüm çevre çalışmalarını yapıyoruz. Sulama, çimleri biçme, budama, gübreleme ve ilaçlama çalışmalarıyla camimizin peyzaj çalışmalarını yapıyoruz. Bunu cemaatimizin katkılarıyla gerçekleştiriyoruz." 

Diyanet İşleri Başkanlığı, Edirne Müftülüğü, Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün de aralarında bulunduğu kurumlardan aldığı 9 ödül nedeniyle "çevreci cami" olarak anılan 15. yüzyıl eseri ibadethane, hem tarihi hem peyzajı hem de mana yüküyle kentin önemli ziyaret yerleri arasında yer alıyor.

AA

Okunma Sayısı: 272
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail 1967'den beri Filistinlilere ait ''11 bin 900'' evi yıktı!

    En büyük hayali gerçekleşti

    MSB: Kıta sahanlığını ihlal eden araştırma gemisine müdahale edildi

    İngiltere'deki akaryakıt krizinde son durum?

    Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e ''çok kuvvetli'' yağış uyarısı

    Julius ve Patapoutian 2021 Nobel Tıp Ödülünün sahibi oldu

    Vaka sayıları Türkiye genelinde arttı

    Şehit Babası, tarihi İsa Bey Camisi İmamı Taşdemir'den takdir toplayan girişim

    TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı

    Çözüm erken seçim ve parlamenter sistem

    Türkiye çölleşmeye gidiyor

    Kimse mağdur olmamalı

    Uysal: Millet değerlendirmeyi sandıkta yapacak

    Johnson: Tedarik sorunu devam edecek

    Cezayir, hava sahasını Fransız askeri uçaklara kapattı

    Macron'dan Cezayir'i ayağa kaldıran sözler

    Okullar kütüphane fakiri

    “Şimdi bu hak mı?”

    Almanya camilerindeki 'Açık Kapı Günü' etkinliği yoğun ilgi gördü

    İsrail, 3 bin Filistinliyi yerinden etmeye çalışıyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni dönemde önceliklerimiz
    Ali FERŞADOĞLU

    Bazen “af” ve “şefkat” yanlış olur
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kimse mağdur olmamalı
    Risale-i Nur'dan

    Hayatımda en esaslı düstur hürriyetim
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Salgını önleyelim derken
    M. Latif SALİHOĞLU

    Birleşen Almanya daha da güçlendi
    Abdil YILDIRIM

    İman aşısına daha çok ihtiyacımız var
    Genel

    Çözüm erken seçim ve parlamenter sistem

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.