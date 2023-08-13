Fidanlık sosyal medyada

Antalya’da düzenlenen II. Gençlik Şûrası’nın meyvelerinden Yeni Asya Fidanlık eki, “Hür nesillerin gür sesi” sloganıyla Facebook, İnstagram ve YouTube’da yayın hayatına başladı.

HABER - EKREM DOMBALOĞLU

Geleneksel medyanın etkisinin yitirmeye başladığı günümüzde; bilim, kültür, sanat, edebiyat ve daha birçok alanda gençlerin kabiliyetlerini inkişaf ettirmek maksadıyla yola çıkan Fidanlık, kısa sürede yoğun ilgi görmüş, ele aldığı konularla ilgi odağı olmuştu. Bugüne kadar 50’den fazla genç kalemi sayfalarında misafir eden Fidanlık, yoğun talep üzerine yeni bir hizmet hamlesini daha gerçekleştirdi. Başiskele’de düzenlenen III. Gençlik Şûrası’nda sıkça dile getirilen “Fidanlık’ın sosyal mecradaki yerini alması” ile ilgili çok sayıda talep üzerine Fidanlık; Facebook, İnstagram ve YouTube’daki yayın hayatına başladı.

Yeni hedef podcastler

Yaptığı paylaşımlarla kısa sürede etkileşim alan; fikir dünyalarını zenginleştirmek, boşluklarını doldurmak isteyenler için ortak bir platform olan Fidanlık hesapları, külliyattan çarpıcı “vecizeler”, kelime haznemizi genişletecek “Dağarcık” gönderileri ve günlük “Risale Molası” tadında video içerik konseptleri ile takipçilerinin karşısına çıkıyor. Ayrıca sosyal medya heyetinden alınan bilgiye göre yeni hedef podcastlar. Fidanlık köşe yazıları ve haberlerinin seslendirileceği, ayın öne çıkan gündemlerinin yorumlanacağı podcast yayınları için hazırlıklar başlamış durumda.

Siz de Fidanlık’ın sadece okuru değil izleyeni, dinleyeni olmak istiyorsanız Facebook, Instagram (https://www.instagram.com/fidanlikeki/) ve YouTube’da @fidanlikeki - https://youtube.com/@fidanlikeki hesabını takip edebilirsiniz.

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Ayrıca Fidanlık’ın son sayısını ve önceki sayılarını indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-7

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-6

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-5

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-4

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-3

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-2