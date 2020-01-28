"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

Gençler sağlıklı gelecek için yarışıyor

28 Ocak 2020, Salı
Yeşilay, genç nesilleri bağımlılıktan korumak maksadıyla 10. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’nı başlattı.

Yeşilay, genç nesilleri bağımlılıktan korumak, yetişkinlerde çocuk ve gençlerin sanatsal perspektifinden bağımlılık farkındalığı oluşturmak amacıyla 10. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’na kayıtlar başladı.Yeşilay’ın Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle hayata geçirdiği yarışma; ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenleniyor. Yarışmaya edebi ve görsel olmak üzere iki ayrı kategoride başvurulabiliyor. Bağımlılık konulu eserlerin değerlendirildiği yarışmada öğrenciler görsel kategoriye afiş, resim, karikatür ve kısa video; edebi kategoriye kompozisyon, şiir, öykü, deneme ve anı alanlarında üretilmiş eserlerle katılabiliyor. Başvurular 14 Şubat’a kadar sürüyor. Her ilin kategori birincileri Nisan, ülke çapında her kategoride ilk 3’e girenler ise Haziran ayında açıklanıyor.

Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek

Gelecek nesilleri bağımlılıktan korumanın onlara küçük yaşta sanat, spor gibi olumlu alışkanlıklar kazandırarak mümkün olacağını vurgulayan Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, “Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması ile çocukları ve gençleri, edebi ve görsel sanatların ilham verici dünyasıyla buluşturuyoruz. Hem onların fikirlerini ve yeteneklerini dışa vurmalarını destekliyor hem de bağımlılıkla ilgili eserlerinin yetişkinlere de mesaj vermesini sağlıyoruz. Çocuklar ve gençler çoğu zaman bağımlılığın yıkıcı sonuçlarını yetişkinlerden daha iyi görüyorlar” diye konuştu. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’na yapılacak başvurular için son tarih 14 Şubat.

Toplamda 300 bin TL ödül verilecek

Her ilde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde, edebi ve görsel olmak üzere 2 kategoride belirlenen birinciler 500 TL ile ödüllendirilecek. İl düzeyinde dereceye girmeye hak kazanan 486 öğrenci arasından ise her düzey ve kategoriden ülke çapındaki şampiyonlar belirlenecek. Kategori birincileri 5 bin TL, ikincileri 3 bin 500 TL, üçüncüleri 1000 TL ödülün sahibi olacak. Yeşilay’ın Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’nda bu yıl öğrenciler toplamda 300 bin TL ödül alacak. Ülke genelinde dereceye giren öğrenciler ayrıca yurtdışı gezisi ile ödüllendirilecek. Öğrenciler, başvuru ile ilgili detaylı bilgiye ve yarışma kılavuzuna snsg.yesilay.org.tr adresinden ulaşılabilir.

Etiketler: gençler, sağlık, gelecek, yarışma
Okunma Sayısı: 79
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ‘Deprem gerçeği’ unutmaya gelmez

    Gölcük’te kartpostallık kar manzaraları

    TGS: Basın kartları bir an önce verilsin

    Kahire’de acil toplanalım

    Barış için dine de, demokrasiye de ihtiyacımız var

    Deprem sonrası salgın hastalıklara dikkat

    Pekin'de yeni tip koronavirüs sebebiyle ilk ölüm

    Deprem bölgesinde son durum?

    'Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı alan hiçbir hastamız olmadı'

    Fransa'da göz yaşartıcı gaz bombası yasaklandı

    Erdoğan: Hafter'in barış diye bir derdi yok

    Afganistan'da düşen uçağın ABD uçağı olduğu doğrulandı

    Kılıçdaroğlu'ndan 'deprem' açıklaması

    Trump, koronavirüs konusunda Çin'e yardım teklif etti

    Elazığ yine sallandı

    Aksaray'da koronavirüs şüphesi

    Taliban Afganistan’da ABD uçağını düşürdüğünü iddia ediyor

    Dışişleri'nden Çin'e seyahat uyarısı

    Elazığ'da çökme riski olan bina yıkılıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu tesbitler de kayda geçsin
    Ahmet BATTAL

    Kıyma atma adaleti
    Cevher İLHAN

    Depremin mânevî dersi...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Deprem, tesadüfî ve tabiî bir hadise midir?
    Süleyman KÖSMENE

    Şeytanı Şeytan yapan kimdi?
    Kübra ÖRNEK

    Depremi doğru okumak
    Genel

    Gölcük’te kartpostallık kar manzaraları
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kıbrıs’ta miting ve katliâm
    Faruk ÇAKIR

    Tüketerek nereye?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.